Jennifer Lopez: morto a New York a soli 51 anni il suo ex David Cruz

Jennifer Lopez: è morto a soli 51 anni il suo ex David Cruz, il primo grande amore della popstar

David Cruz si è spento a soli 51 anni. La triste notizia è stata data dal sito americano TMZ e poi ripresa da altri media a stelle e strisce. L’ex fidanzato di Jennifer Lopez sarebbe venuto a mancare nella giornata di sabato 21 marzo 2020, morendo al Mount Sinai West Hospital di Manhattan (New York). Il decesso sarebbe imputabile a delle complicanze di una malattia cardiaca di cui soffriva. La sua morte è stata commentata anche dalla sua compagna Isa che ha parlato di un “uomo amorevole e gentile, di un padre devoto”. Cruz è noto per essere stato il primo uomo di J. Lo, con la quale ha vissuto una storia d’amore in giovane età. La relazione è durata quasi un decennio, prima che Jennifer spiccasse il volo nell’olimpo della musica pop e del cinema hollywoodiano.

Isa: “Era gentile e amorevole. Non si è mai aggrappato a nulla ed è sempre stato molto aperto”

“Era gentile e amorevole. Non si è mai aggrappato a nulla ed è sempre stato molto aperto. Era un padre devoto, ha contribuito a crescere il suo figliastro che ora è nei Marines. Amava gli Yankees e i Knicks”, racconta Isa, la donna che è stata al fianco di David negli ultimi 18 anni. “Adorava andare a teatro con me – aggiunge la donna -. Il mio momento preferito era la serata in famiglia, perché non era solo speciale per me ma anche per i bambini. Si assicurava sempre di finire le cose con un Ti amo.” Finora la tragica notizia non è stata commentata da J. Lo, il primo grande amore di Cruz. I due si conobbero al liceo e vissero un lungo amore adolescenziale e giovanile.

David e J. Lo, l’amore sbocciò a 15 anni

Quando David e Jennifer si conobbero erano entrambi dei ragazzini quindicenni (lui è nato un anno prima della Lopez). La storia è durata quasi un decennio, concludendosi nel momento in cui la cantante e attrice divenne una star nota a livello globale, vale a dire all’inizio degli anni Novanta.