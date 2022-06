“Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati in segreto, dove e quando”

Il tanto chiacchierato matrimonio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck sarebbe avvenuto in questi giorni in gran segreto, lontano da occhi indiscreti. Stando a quanto riportano alcuni magazine americani la popstar di origini latine e il divo di Hollywood si sarebbero giurati amore eterno alla presenza di pochi e selezionatissimi ospiti.

Secondo i gossip i Bennifer avrebbero fatto firmare a tutti gli invitati, amici e parenti, un rigido accordo di riservatezza per non divulgare la notizia prima del tempo. La coppia avrebbe infatti venduto l’esclusiva delle loro nozze Ben e Jennifer sarebbero diventati marito e moglie all’hotel Ritz-Reynolds, situato a Lake Oconee, in Georgia.

Una struttura elegante e raffinata, rinomata negli Stati Uniti per eventi e banchetti, e che di recente ha chiuso per qualche giorno i battenti al pubblico generale. Dettaglio che non sarebbe sfuggito ai vicini della zona, che avrebbero subito allertato i media locali per riportare l’indiscrezione.

L’albergo si affaccia su un grande lago, è nascosto tra gli alberi e si trova nel bel mezzo della natura. La location perfetta per un wedding riservato e segreto. Al momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito la notizia.

Ignoti i nomi dei probabili ospiti all’evento anche se qualcuno ha ipotizzato la presenza di Marc Anthony, l’ex marito di JLo. I due – sposati dal 2004 al 2014 – sono in ottimi rapporti e hanno due figli, i gemelli Emme e Maximilian.

Il ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono l’esempio che a volte anche la “minestra riscaldata” può funzionare. I due si sono amati nei primi anni Duemila per poi lasciarsi a un passo dall’altare. Nel 2021 l’improvvisa riconciliazione, che ha fatto sognare tutti i romantici del mondo.

Per la cantante e attrice quello con Ben Affleck è il quarto matrimonio della sua vita dopo quello con Ojani Noa, durato a malapena un anno dal 1997 al 1998, quello con Chris Judd, andato avanti dal 2001 al 2003 e quello già citato con Marc Anthony.

L’attore e regista si è invece sposato solo una volta, con Jennifer Garner. Hanno detto sì nel 2005 per poi mollarsi nel 2018, dopo la nascita di tre figli.