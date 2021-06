Jennifer Lopez e Ben Affleck, dettagli dal passato: “Lui era scappato”

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono la coppia del momento. Come lo sono stati anche diciassette anni fa. I due si sono amati molto nei primi anni Duemila, sono arrivati a un passo dal matrimonio ma poi si sono lasciati. Una notizia che all’epoca fu un fulmine a ciel sereno, visto che Jennifer e Ben apparivano molto innamorati e complici. In effetti quell’amore e quella complicità non erano solo apparenti, visto che dopo diciassette anni sono stati ritrovati e ora sono di nuovo insieme. E probabilmente a distanza di tutti questi anni saranno in grado di far funzionare le cose, visto che sono cresciuti e potrebbero essere oggi nello stesso momento di vita. All’epoca infatti qualcosa non ha funzionato proprio perché Jennifer e Ben erano in momenti diversi e volevano cose diverse.

Come ha svelato un insider a Page Six, Jennifer ha sempre mantenuto un posto speciale per l’attore nel suo cuore. Il sentimento da parte sua non è mai svanito del tutto, insomma; forse perché proprio Ben è stata la sua delusione più grande. Ritrovarsi dopo quasi vent’anni è stato molto semplice proprio per questi motivi, perché non si erano lasciati per mancanza di amore o per tradimenti o altri motivi simili. No, la loro storia era giunta al termine perché la Lopez voleva metter su famiglia, mentre lui non era ancora pronto.

“Jennifer ha sempre visto Ben come quello che è scappato”, ha detto la fonte. Nonostante sia stata lei a mettere la parola fine al loro fidanzamento, che li stava portando all’altare, è stata quasi costretta a prendere questa decisione. Infatti la fonte ha aggiunto: “Era distrutta dopo che si sono lasciati, anche se in quel momento sentiva di non avere altra scelta che annullare il loro fidanzamento”. Ben Affleck insomma era scappato davanti alla possibilità di avere dei figli, non voleva rinunciare alla libertà che aveva in quel momento.

La loro relazione era durata circa tre anni. Si erano fidanzati nel 2002 dopo essersi conosciuti un anno prima, ma dopo aver rimandato il matrimonio si sono lasciati nel 2004. Per quanto potesse essere passionale e forte il loro sentimento, erano su strade diverse e quindi la prima volta tra i due non andò bene. Jennifer Lopez ne uscì col cuore a pezzi:

“Jennifer era pronta a sistemarsi e ad avere figli, ma Ben non voleva ancora rinunciare al suo stile di vita da scapolo. Alla fine si è stancata di aspettare che lui tornasse, anche se le si è spezzato il cuore nel porre fine alla storia”

Tra Jennifer Lopez e Ben Affleck oggi le cose possono andare meglio, vivranno anche nella stessa città e soprattutto sono entrambi genitori. In questi diciassette anni si sono costruiti delle famiglie, hanno avuto dei figli e si sono separati. Stavolta insomma lui non dovrebbe più scappare per inseguire una vita da scapolo, come sostenuto nel gossip del giorno.