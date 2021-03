Jennifer Lopez e Alex Rodriguez, altro che crisi: scoppia la passione

Altro che rottura tra Jennifer Lopez e Alex Rodriguez! La coppia torna al centro del gossip in queste ultime ore dopo essere stata beccata nella Repubblica Dominicana. Qui tra i due è scoppiata la passione! Le foto che pubblica il Daily Maily oggi, mercoledì 17 marzo, mostrano la cantante e il giocatore di baseball intenti a scambiarsi un bel bacio appassionato! Pare che le voci sull’addio definitivo per la Lopez e Alex siano state ingrandite. Meno di una settimana fa, si parlava addirittura dell’annullamento del loro fidanzamento. Si dava ormai per certo che la loro storia d’amore fosse arrivata al capolinea. Le nuove foto, invece, provano esattamente il contrario. Sembra che ormai non ci sia più spazio alla crisi per la coppia.

Le immagini mostrano J.Lo fuori dal suo D.R. bungalow con un vestito bianco, mentre il Rodriguez si avvicina per salutarla con un bacio, un bel bacio appassionato. Lui appare, invece, con una polo bianca, i pantaloni grigi, le scarpe da ginnastica bianche e un cappello blu scuro. Come riportano le foto, il giocatore di baseball si è piegato su un ginocchio per baciare la sua dolce metà. Dopo aver smentito la rottura, ora Jennifer e Alex schiacciano qualsiasi notizia legata a un’imminente rottura. Un chiaro segno che tra loro la storia d’amore prosegue, con passione e serenità.

I due sono stati poi avvistati mentre chiacchieravano seduti insieme a un tavolo all’aperto e guardavano lo schermo di un tablet. Un altro scatto riprende la Lopez da sola con i pugni alzati verso il cielo, come gesto di felicità. In una recente dichiarazione, dopo le notizie sull’annullamento del loro matrimonio, la coppia ha fatto sapere che al momento sta lavorando su alcuni dettagli. In questo modo, aveva fatto intendere che la relazione non è arrivata al capolinea, ma allo stesso tempo ha confermato il momento di crisi.

Queste immagini ora tolgono ogni dubbio sulla loro love story. Le foto, come fa notare anche UsWeekly, ora parlano chiaro. I fan possono dormire sogni tranquilli: sembra non esserci alcuna intenzione da parte di J.Lo e Alex Rodriguez di arrivare alla rottura.