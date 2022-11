Jennifer Lopez cancella le foto con Ben Affleck e sparisce da Instagram

By

Ancora problemi per Jennifer Lopez e Ben Affleck. Da tempo si parla di un crisi profonda tra i due attori, che si sono ritrovati a venti anni dal primo incontro. Nei giorni scorsi la popstar ha provato a mettere a tacere le malelingue con un video col marito ma nelle ultime ore la situazione è degenerata…

Tutte le foto di Ben Affleck sono state cancellate dal profilo Instagram di Jennifer Lopez. Sull’account della popstar non ci sono neppure i suoi scatti personali o quelle con i figli, i gemelli Emme e Maximilian avuti dall’ex compagno Marc Anthony. Scomparsa anche l’immagine profilo, che è stata sostituita con un banale sfondo nero. Cosa è successo?

Nessuna nota ufficiale è arrivata da parte dell’entourage di JLo. Per molti la 53enne sarebbe vittima di un attacco hacker mentre per altri si tratterebbe di una mossa ad effetto per confermare quanto si sussurra da settimane, ovvero che il suo matrimonio con Ben Affleck sta vivendo un momento piuttosto difficile.

Da parte dell’attore e regista nessuna comunicazione: Daredevil non è infatti presente su nessuna piattaforma social. Ben Affleck si è sempre tenuto alla larga da Facebook o Instagram anche se ha fatto qualche strappo alla regola per amore di Jennifer Lopez.

Secondo alcuni fan la scelta di “sparire” potrebbe nascondere un nuovo progetto lavorativo o la voglia di prendersi una pausa dal mondo virtuale. Oltre ad Instagram sono stati infatti cancellati gli account Tik Tok e Twitter di Jennifer Lopez, che erano molto seguiti. Il primo poteva contare su 45.5 milioni di follower, il secondo su 15.4 milioni.

La crisi tra Jennifer Lopez e Ben Affleck

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono entrati in crisi dopo il duplice matrimonio celebrato la scorsa estate. Prima una cerimonia intima a Las Vegas, poi una più tradizionale in Georgia, alla presenza di famigliari, amici e colleghi. I due hanno iniziato a litigare più del dovuto a causa di alcune incomprensioni e dei soliti vizietti di Ben, che in passato ha avuto problemi con alcol e gioco d’azzardo.