Jennifer Lawrence ha sposato il compagno Cooke Maroney: tutti i dettagli

Jennifer Lawrence si è sposata: l’attrice ha detto ‘si’ al suo compagno Cooke Maroney

Jennifer Lawrence si è sposata! L’attrice ventinovenne ha detto ‘si’ al suo compagno Cooke Maroney. A darne la notizia ufficiale è stato il magazine People che ci ha rivelato anche qualche dettaglio in più. A quanto pare la sposa ha indossato un bellissimo abito firmato Dior rendendo ancor di più meraviglioso il suo giorno magico. Alla cerimonia erano presenti ben 150 invitati tra cui volti molto noti come la cantante Adele, Amy Schumer e Kris Jenner. La festa si è tenuta in una lussuosa dimora a Newport, nel Rhode Island, progettata nel 1894 da un famosissimo architetto americano.

Jennifer Lawrence un matrimonio tra lusso e vip

Il matrimonio dell’attrice resterà sicuramente indimenticabile a molti. La festa oltre ad essersi tenuta in un luogo molto speciale è stata illuminata da tantissimi volti vip. Alcuni di loro come ad esempio Nicole Richie, Joel Madden, Cameron Diaz, Sienna Miller e molti altri erano stati avvistati alla cena di prova che si è tenuta venerdì sera. Jennifer Lawrence e Cooke Maroney sono stati avvistati insieme per la prima volta nel giugno del 2018, felici e sorridenti. Una fonte molto sicura ha però rivelato che Lawrence e Maroney sono fidanzati dal Febbraio del 2018. Sul matrimonio dell’attrice, in passato, sono circolate tantissime voci e c’era davvero tanto mistero intorno a questa notizia.

Jennifer Lawrence e Cooke Maroney: nozze perfette

A spifferare tutto è stato poi il Daily Mail alcuni giorni fa rivelando la data esatta delle nozze e cioè 19 Ottobre 2019. Pare inoltre che l’attrice, per far si che nulla mancasse durante il giorno più importante della sua vita si sia affidata ad un’abile wedding planner. Insomma questo matrimonio deve essere stato fantastico sotto ogni aspetto! I due, del resto, sono legati da un amore grandissimo ecco perché si sono sposati dopo poco più di un anno di fidanzamento. Per la Lawrence il suo, ormai marito, è il più ‘grande essere umano’ che abbia mai conosciuto. Cooke invece definisce la sua dolce metà come la sua migliore amica. E se non è amore questo, cos’è?