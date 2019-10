Jennifer Lawrence matrimonio nel weekend? L’attrice sposa Cooke

Jennifer Lawrence sposa Cooke? Il matrimonio non sarebbe stato ancora celebrato! Gli ultimi gossip sulla coppia

Sul matrimonio di Jennifer Lawrence e Cooke sono circolate numerose news e altrettanti gossip in queste settimane. Tutto è cominciato lo scorso settembre, quando la coppia è stata avvistata presso il municipio di New York e molti hanno creduto che si fossero già sposati quel giorno. Era il 16 settembre, poi si è mormorato di una festa in grande che l’attrice avrebbe organizzato per il 30 settembre. Fino alla comparsa della lista nozze online dell’attrice dell’amatissima saga Hunger Games. Oggi sta circolando un nuovo gossip sul matrimonio della Lawrence. Insomma, Cooke è il marito di Jennifer oppure dobbiamo ancora considerarlo il suo promesso sposo?

Jennifer Lawrence e Cooke matrimonio, la cerimonia si terrà nel weekend?

Cooke ha chiesto a Jennifer si sposarlo lo scorso febbraio, le news del giorno parlano di un matrimonio nel weekend per la coppia! Il Daily Mail, sempre informatissimo sulle vite segrete delle star, ha rivelato, grazie alle sue solite fonti, che Jennifer Lawrence si sposerà nel weekend, precisamente sabato 19 ottobre. La cerimonia dovrebbe tenersi in Rhode Island, dove la coppia avrebbe scelto una location lussuosissima. L’attrice si sarebbe affidata a un wedding planner per organizzare del suo matrimonio e sta circolando anche il presunto menu delle nozze, abbastanza ricco ma di certo non quanto un matrimonio all’italiana. Il numero degli invitati? Circa centocinquanta, tra cui ovviamente non mancheranno personaggi famosi.

Jennifer Lawrence matrimonio, Adele e Emma Stone presenti: la cantante ha organizzato l’addio al nubilato?

Tra gli invitati non mancheranno le migliori amiche dell’attrice, ovvero Emma Stone e Adele. A quanto pare, la cantante avrebbe anche organizzato l’addio al nubilato e possiamo quindi immaginare che loro due saranno tra le damigelle della sposa. Scopriremo nel weekend allora se il matrimonio di Jennifer Lawrence e il gallerista Cooke si terrà davvero o meno. In tal caso, lo scorso settembre al municipio potrebbero aver solamente ritirato dei documenti necessari per l’organizzazione delle nozze.