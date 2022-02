Jennifer Lawrence mamma: l’annuncio della nascita del suo primo figlio

L’attrice premio Oscar, protagonista femminile di Don’t Look Up, ha dato alla luce il suo primogenito: tutti i dettagli

Jennifer Lawrence, chiamata scherzosamente dai fan J Law, è diventata mamma! La scanzonata attrice di Hollywood 31enne, premio Oscar e protagonista del film Don’t Look Up insieme a Leonardo DiCaprio, ha partorito il suo primogenito, come riportano i principali tabloid statunitensi. Ecco ciò che si sa sulla gravidanza e sul parto dell’attrice, che ha sempre tenuto nascosta con cura la sua vita privata dalle luci dei riflettori.

La notizia della nascita del primogenito di Jennifer Lawrence, lanciata dal tabloid TMZ nella serata americana del 23 febbraio 2022, è poi rimbalzata su Page Six e su tutte le altre principali testate internazionali. Ciò che si sa sul lieto evento è il luogo: la Lawrence ha partorito nella contea di Los Angeles. In quanto al sesso o al nome del suo primogenito non è trapelato nulla. D’altronde l’attrice ha tenuto alla sua privacy nel corso di tutta la sua gravidanza, facendo rare apparizioni pubbliche. Questa è stata confermata lo scorso settembre 2021, solo dopo che l’attrice è stata paparazzata con un pancino sospetto.

Il padre del bambino è Cooke Maroney, marito dell’attrice premio Oscar. Il neo papà è un gallerista classe 1984 nato nel Vermont, esperto d’arte della New York’s Gladstone Gallery. Lui e J Law si sono messi insieme nel 2018, fidanzandosi ufficialmente nel gennaio del 2019. La coppia si è sposata l’ottobre successivo a Rhode Island, alla presenza di numerose star tra cui Adele, Kris Jenner, Emma Stone, Nicole Richie, Ashley Olsen e Cameron Diaz.

Jennifer Lawrence, l’ultima apparizione col pancione

La Lawrence e Maroney attualmente risiedono a Manhattan ma sono stati visti recentemente alla ricerca di un nuovo nido d’amore, forse proprio in quanto la loro famiglia si sta allargando. L’ultima apparizione della Lawrence su un red carpet, sfoggiando il suo pancione, risale allo scorso dicembre 2021. In quell’occasione la 31enne ha presenziato alla premiere mondiale di Don’t Look Up a New York indossando uno stupendo abito firmato Dior Couture tempestato da fili d’oro.

Don’t Look Up, diretto da Adam McKay, vede la Lawrence nei panni della dottoranda Kate Dibiasky. Il film, molto apprezzato dalla critica, nel gennaio 2022 è diventato il più visto di sempre nella piattaforma Netflix. La pellicola è stata molto chiacchierata anche per la differenza tra il cachet del protagonista maschile, DiCaprio, e quello di J Law. La 31enne ha tuttavia minimizzato il fatto dicendo che non si è trattato di disparità di genere. Semplicemente l’attore è stato pagato di più perché più popolare.