Jennifer Aniston e Courteney Cox, paura: atterraggio d’emergenza, video

Jennifer Aniston e Courteney Cox, spavento in volo: scoppia la ruota del jet, atterraggio di emergenza in California, il video

Momenti di panico e paura per Jennifer Aniston e Courteney Cox che, assieme ad altri dodici passeggeri, hanno vissuto un atterraggio di emergenza in California nella giornata di ieri. Il jet privato diretto a Cabo San Lucas, in Messico, ha subito lo scoppio di uno dei pneumatici, fatto che avrebbe reso impossibile il proseguimento del viaggio, organizzato per festeggiare il 50esimo compleanno dell’ex moglie di Brad Pitt, che ha tagliato il traguardo della mezza età lo scorso 11 febbraio. Da qui l’atterraggio di emergenza, come riportato da fonti americane. A rendere noto l’accaduto è stata la Federal Aviation Administration, mentre il sito TMZ ne ha fornito i dettagli

“L’aereo ha dovuto girare in tondo per quasi tre ore al solo scopo di consumare abbastanza carburante e tornare a terra in sicurezza”

Il sito TMZ ha scritto che sul jet, il Gulfstream Aerospace IV, oltre alla Aniston e alla Cox, erano presenti altri dodici passeggeri, tra cui Molly Kimmel, moglie del noto conduttore Jimmy Kimmel, e l’attrice Amanda Anka, volto celebre della fortunata serie Buffy – L’ammazzavampiri. Vanity Fair Italia ha raccolto altri particolari della vicenda, riferendo che “secondo il flight tracker di FlightAware, il volo sarebbe atterrato intorno alle 2.05, circa tre ore dopo il decollo. FOX 11 aggiunge che l’aereo ha dovuto girare in tondo per quasi tre ore al solo scopo di consumare abbastanza carburante e tornare a terra in sicurezza”.

Lo spavento non frena Jennifer Aniston: predisposto un nuovo volo per raggiungere il Messico

Fonti dall’aeroporto hanno inoltre reso noto che ad attendere l’atterraggio del jet sono giunti sulla pista i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale che, una volta che l’aereo è riuscito a raggiungere la terra ferma con successo, hanno scortato i passeggeri al sicuro. I vip, durante l’uscita dal velivolo, si sono coperti il volto con ombrelli e cappelli per evitare gli scatti dei fotografi giunti sul posto. L’accaduto non ha comunque fermato la voglia di Messico della compagnia, visto che la Aniston ha subito optato per il noleggio di un nuovo jet diretto a Cabo San Lucas.