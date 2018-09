Brad Pitt e Jennifer Aniston stanno di nuovo insieme? Sono sul Lago di Como

Brad Pitt e Jennifer Aniston sono insieme sul Lago di Como: tra i due è ritorno di fiamma?

Brad Pitt e Jennifer Aniston sono tornati insieme? Pare proprio che la risposta sia un bel sì. Dopo i vari gossip degli scorsi mesi che hanno visto protagonisti proprio i due attori, sembra arrivare una ulteriore dimostrazione. Sono i magazine New Idea e In Touch a darne la conferma. I due starebbero trascorrendo dei giorni proprio in Italia, sul Lago di Como, a casa di George Clooney. Qui, secondo l’australiano New Idea, sarebbe presente anche la figlia dell’amatissimo attore, avuta con Angelina Jolie. Jennifer Aniston, dopo aver terminato le riprese del film intitolato Murder Mystery, proprio nelle zone di Como e Milano, avrebbe così raggiunto Brad Pitt nella casa di George Clooney.

Brad Pitt e Jennifer Aniston, il ritorno di fiamma: le promesse rinnovate dai due attori durante il loro diciottesimo anniversario di matrimonio

Ebbene sì. Secondo il magazine New Idea, Brad Pitt e Jennifer Aniston non solo si sarebbero riavvicinati ma avrebbero rinnovato le promesse proprio nel giorno del loro diciottesimo anniversario di matrimonio. Stando a quanto afferma In Touch, i due attori gireranno l’Italia per due settimane e il Lago di Como e, dunque, la casa di George Clooney, sarebbe solo la prima delle tappe che Brad Pitt e Jennifer Aniston hanno intenzione di fare nel nostro Paese.

Brad Pitt e Jennifer Aniston di nuovo vicini

Stando a quanto scritto sui due magazine dopo i gossip degli ultimi mesi non ci sarebbe alcun dubbio. Jennifer Aniston e Brad Pitt sono di nuovo vicini ma non solo. Tra i due l’avvicinamento sembra essere un vero e proprio ritorno di fiamma. Staremo a vedere.