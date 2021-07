Jennifer Aniston da barzelletta, la gaffe: c’entrano Lucarelli e Macron

La celebre attrice americana Jennifer Aniston si è resa protagonista nelle ultime ore di una clamorosa gaffe. La co-protagonista di Friends ha condiviso sulle sue Instagram Stories un post che, erroneamente, credeva fosse del presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron.

Invece, l’autrice di quelle parole e riflessioni altro non era che la popolare giornalista italiana Selvaggia Lucarelli. A dare l’annuncio di quanto accaduto è stata la giornalista che ha informato i suoi fan e follower sui social, spiegando l’incredibile vicenda.

La Lucarelli ha detto che non si spiega ancora come sia stato possibile tutto ciò. Qualche utente social – con tutta evidenza – ha tradotto in inglese il suo post. Successivamente ha incollato la sua riflessione al sunto del discorso del leader politico.

Grazie alla traduzione, il post tradotto in inglese è diventato in poco tempo virale, a livello mondiale. Diventando quindi impropriamente il ‘discorso di Macron’. Sono stati in tanti a credere che realmente quello fosse il post del presidente francese.

Selvaggia fa sapere che sono stati in tanti a condividere quel post, tra i tanti anche alcuni giornalisti e politici in Canada, America Inghilterra. Un giornalista del The Guardian ha spiegato che il post era della Lucarelli, anche in considerazione del fatto che nel testo si cita ‘il figlio adolescente’. Ed è risaputo che Macron non ha figli.

Pare quindi che all’origine di tutto ciò ci sia un incredibile errore di traduzione, sia del contenuto che della fonte. Ma cosa ha scritto la Lucarelli? “Sono per la linea francese…non ho più intenzione di sacrificare la mia vita, il mio tempo, la libertà, l’adolescenza di mio figlio…per chi si rifiuta di vaccinarsi“.

La giornalista ha poi concluso dicendo che stavolta dovrebbero rimanere a casa chi non vuole vaccinarsi, non chi si è già sottoposto alla vaccinazione. Insomma, ancora una volta il delicato tema della vaccinazione anti Covid infiamma il popolo dei social.

Sono tanti i personaggi del mondo dello spettacolo, politici e vipponi che hanno scelto di sostenere la campagna vaccinazioni. Anche solo pubblicando sui loro account ufficiali sui social le immagini che li ritraggono mentre si sottopongono alla somministrazione del siero anti-Covid.

Tra gli ultimi personaggi noti a vaccinarsi, anche il leader della Lega Matteo Salvini.