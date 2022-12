Jennifer Aniston cotta di Harry Styles: cosa succede tra i due

By

Sta per nascere una nuova coppia a Hollywood? Entrambi sono single: il cantante degli One Direction ha di recente detto addio a Olivia Wilde

Jennifer Aniston e Harry Styles: nuova coppia a Hollywood? Stando a quanto si legge sui magazine americani alcuni amici dell’attrice avrebbero assicurato che l’ex moglie di Brad Pitt avrebbe una vera e propria cotta per l’ex cantante degli One Direction. E da quando l’artista ha detto addio a Olivia Wilde, Jennifer avrebbe iniziato a fantasticare su una ipotetica liaison con il bell’inglese…

Nonostante la grossa differenza d’età – Jennifer Aniston è più grande di Harry Styles di ben 25 anni – la diva di Hollywood sarebbe piuttosto attratta dal giovane musicista e non ha nascosto che le piacerebbe molto uscire con lui, avere dunque la possibilità di conoscerlo meglio. L’Aniston sarebbe inoltre una grande appassionata della musica di Harry e sui social network non sarebbero passati inosservati i like lasciati a Styles.

La storia tra Jennifer Aniston e Harry Styles

Una fonte avrebbe spifferato al The National Enquire a proposito della passione segreta di Jennifer Aniston per Harry Styles:

“Jennifer ha tutte le canzoni di Harry Styles nella sua playlist e ha sentito grandi cose su di lui da alcuni amici in comune. Sta facendo il possibile per ottenere un appuntamento con lui. Sente di poter avere una reale e concreta possibilità. Oggi i suoi standard sono piuttosto alti: con gli uomini è stata poco fortunata”

Jennifer Aniston, che non è mai riuscita ad avere dei figli nonostante i numerosi tentativi nel corso del tempo, ha alle spalle due divorzi importanti. Il primo con Brad Pitt, col quale è stata sposata dal 2000 al 2005; il secondo con Justin Theorux: il matrimonio tra i due è andato avanti dal 2015 al 2017. Dopo questa rottura l’Aniston non è apparsa più pubblicamente insieme a nessuno e più volte si è detta felice e soddisfatta del suo stato di single.

Harry Styles non è ancora convolato a nozze ma di recente ha chiuso il suo rapporto con Olivia Wilde, più grande di lui di dieci anni. L’ex componente degli One Direction è sempre stato molto attratto da donne più esperte e mature e pure per questo Jennifer Aniston crede di avere qualche chance fattibile.

Resta da capire il reale interesse di Harry Styles…in questo periodo il ragazzo è molto impegnato con il suo lavoro e anche per questo avrebbe deciso di interrompere la sua frequentazione con Olivia Wilde (iniziata nel 2021) perché troppo immerso nelle sue faccende professionali.