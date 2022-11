Il 2022 non smette di sorprendere con le rotture tra Vip. Nella notte è giunta un’altra notizia: Harry Styles e Olivia Wilde si sono lasciati. Sono stati insieme per due anni, ma adesso pare che l’amore sia finito. A dare la notizia è stato il sempre ben informato Page Six, che a distanza di qualche ora ha fornito anche qualche dettaglio in più. Per esempio come hanno affrontato la rottura e in che rapporti sono oggi Harry Styles e Olivia Wilde.

In un primo momento i due ex innamorati sembravano intenzionati a prendersi solo una pausa. In queste ore invece si sono intensificate le voci di rottura tra Styles e Wilde, aggiungendone anche i presunti motivi. Pare che si siano resi conto di essere in due momenti di vita differenti. “Hanno priorità diverse che li tengono separati”, si legge nel gossip estero. Evidentemente riprendere a pieno ritmo la vita di tutti i giorni e il lavoro, dopo il Covid, ha fatto sì che tutte queste differenze venissero prepotentemente a galla. E i due pare non siano riusciti ad affrontarle, visto che si parla di rottura tra loro.

In realtà il rapporto ha cominciato a scricchiolare già qualche mese fa, quando stavano lavorando al loro film Don’t worry darling. In quella occasione pare che Harry si sia arrabbiato con Olivia, regista del film, perché non avrebbe promosso bene la pellicola, secondo lui. Hanno cominciato a litigare da quel momento, rendendosi conto così di avere così più differenze di quanto pensassero? I reali motivi della rottura tra Harry Styles e Olivia Wilde sono a conoscenza soltanto dei diretti interessati. E solo quando saranno loro a parlare, e non le fonti, si potrà dire che un motivo è ufficiale o meno.

In che rapporti sono Harry e Olivia dopo la rottura? Sempre Page Six ha reso noto poche ore fa che tra loro non sarebbe in corso alcuna battaglia. Anzi, i due sarebbero ancora amici. Insomma, avrebbero mantenuto dei buoni rapporti. Una fonte ha riferito che questa è la relazione più lunga che Harry abbia mai avuto per questo “è chiaro che hanno un legame speciale”. Questa fonte ha confermato che i due si sarebbero allontanati a causa di impegni diversi, ma potrebbe non essere la fine di tutto. Queste le parole riportate dal sito: “Sono in pausa. È impossibile avere una relazione quando lui è in tutti i continenti l’anno prossimo e Olivia ha il suo lavoro e i suoi figli”. E ancora: “Questa è la cosa giusta per entrambi”. Si ritroveranno nel prossimo futuro oppure la pausa si trasformerà in un addio definitivo?