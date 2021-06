Jennifer Aniston svela in che rapporti è con Brad Pitt

L’attrice ha confidato tutto in un’intervista ad Howard Stern per la gioia dei suoi fan

In che rapporti sono oggi Jennifer Aniston e Brad Pitt? Qualche tempo fa si è parlato di un ritorno di fiamma tra i due dopo l’addio del divo di Hollywood ad Angelina Jolie. Un ritorno di fiamma che non si è mai concretizzato ufficialmente. Il legame tra Brad e Jennifer resta però più forte che mai.

In un’intervista con Howard Stern Jennifer Aniston si è aperta sulla sua vita sentimentale, svelando cosa c’è davvero tra lei e l’ex marito: “Io e Brad siamo a posto, siamo amici e parliamo. Non c’è nulla di strano”. La 52enne si è dichiarata felicemente single dopo la fine del suo secondo matrimonio, quello con l’attore Justin Theroux.

Jennifer Aniston ha detto di essere felice così e di non essere iscritta a nessun app per appuntamenti, che tanto vanno di moda tra le star di Hollywood ma anche tra le persone comuni. “Sto bene”, ha rimarcato più volte Jennifer, che come sempre dà priorità alla sua carriera che procede a gonfie vele.

La storia d’amore tra Brad Pitt e Jennifer Aniston

Jennifer Aniston e Brad Pitt sono stati sposati dal 2000 al 2005. L’attore di World War Z è apparso con l’ex moglie in un episodio del 2001 di Friends. Nonostante la separazione i due sono rimasti sempre amici e Pitt ha partecipato pure al 50esimo compleanno di Jennifer nel 2019. Nel 2020 l’ex coppia ha condiviso un momento amichevole agli Screen Actors Guild Awards.

Jennifer Aniston ha mantenuto un rapporto cordiale anche con il suo secondo marito, Justin Theroux. Il matrimonio è durato dal 2015 al 2017. Oggi Jennifer si dichiara felicemente single ma non ha smesso di credere nell’amore e spera di trovare il partner giusto con il quale trascorrere il resto della sua vita.

L’Aniston ha però escluso la possibilità di un terzo matrimonio dopo i fallimenti dei primi due. Anche Brad Pitt in questo periodo della sua vita è single. Se con Jennifer ha saputo ricucire un rapporto lo stesso non si può dire con l’altra ex moglie, Angelina Jolie. I Brangelina, dopo l’addio del 2019, sono attualmente in guerra per via della custodia dei sei figli.