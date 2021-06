Angelina Jolie “mai perdonerà Brad Pitt”: custodia figli, ecco com’è finita

L’attrice, secondo quanto riferiscono fonti a lei vicine, non ha digerito per nulla mossa legale dell’ex marito

Angelina Jolie “non perdonerà mai Brad Pitt” per la battaglia per la custodia dei figli. Battaglia vinta dal divo hollywoodiano. Di recente, infatti, al protagonista di Sette anni in Tibet e all’attrice è stato concesso l’affidamento congiunto dopo una lunga lotta in tribunale. Il giudice John Ouderkirk, che ha supervisionato il caso delle due celebrità, si è pronunciato a favore di Brad, cosa che secondo quanto riferisce il Mirror ha lasciato Angelina “amaramente delusa”.

L’ex coppia ha sei figli: Maddox, 19 anni, Pax, 17, Zahara, 16, Shiloh, 14, i gemelli Vivienne e Knox, 12. Il primogenito Maddox è l’unico a non essere soggetto alla decisione del tribunale visto che è già maggiorenne. Fonti vicine alla Jolie assicurano che la diva, per la piega che ha preso il caso e per come è finito per ora, vale a dire con la custodia congiunta, “non perdonerà l’ex marito”.

Tuttavia la diatriba legale con ogni probabilità non si è ancora conclusa, visto che Angelina ha intenzione di procedere in appello per ribaltare la sentenza. Sempre persone che le sono vicine hanno fatto sapere che la diva è più che sicura che la questione dell’affidamento dei figli “sia tutt’altro che finita” perché “crede ancora che la giustizia prevarrà”.

Sono trascorsi cinque anni da quando la relazione tra i due attori è naufragata, con tutto ciò che ne è conseguito. Battaglie in tribunale, accuse, recriminazioni etc etc. Fu Angelina a chiedere il divorzio a causa di “differenze inconciliabili” con Pitt. All’epoca, la star aveva rivelato di aver lasciato il marito per il “bene” della sua famiglia. “Mi sono separata per il bene della mia famiglia: è stata la decisione giusta”, dichiarava in una intervista al magazine Vogue a proposito dell’addio a Brad.

Inoltre la Jolie si scagliava contro una parte della stampa e contro chi ha alimentato alcune voci non proprio esaltanti sul suo conto. Secondo Angelina c’è chi ha “approfittato” del suo “silenzio” scrivendo bugie. Bugie che sono anche state lette o sentite dai suoi figli. “Io ricordo loro che conoscono la verità e i loro pensieri. Sono sei giovani molto coraggiosi, molto forti”, chiosava la star.

I sogni infranti di Brad Pitt e Angelina Jolie

Brad e Angelina sono stati una delle coppie d’oro di Hollywood per 12 anni, anche se il matrimonio è durato solo un biennio. Una relazione che è parsa perfetta per molto tempo, prima di sgretolarsi e finire in tribunale. Pitt era già convolato a nozze in precedenza, sposando l’attrice di Friends Jennifer Aniston.

Tornando ad Angelina, di recente ha detto che il difficile divorzio che ha dovuto affrontare ha reso impossibili i suoi sogni di regista. Madre di sei figli, negli scorsi anni si è cimentata alla regia con i film Unbroken e First They Killed My Father. Ora però ha dovuto fare un passo indietro. A detta sua la questione divorzio le ha assorbito troppe energie. “Amo dirigere, ma ho avuto un cambiamento nella mia situazione familiare che non mi ha permesso di fare la regista per alcuni anni”, ha detto a Entertainment Weekly.

La Jolie ha aggiunto che ha potuto fare solo lavori “brevi” così da essere maggiormente presente a casa e con i suoi figli. “Questa è davvero la verità”, ha concluso.