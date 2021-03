Angelina Jolie accusa Brad Pitt di violenze: rivelata la reazione dell’attore

Uno degli interpreti hollywoodiani più apprezzati di sempre non ha reagito bene di fronte all’ultima decisione presa dall’ex moglie e dal figlio Maddox, che ora non vorrebbe neanche più il suo cognome

Come si poteva già immaginare la guerra legale tra Angelina Jolie e Brad Pitt non prosegue pacificamente. Si sono lasciati nel 2016 e fino a ora non sono riusciti a trovare un accordo sulla custodia dei figli Maddox, Zahara, Pax, Shiloh, Knox e Vivienne. Va segnalato che l’attore hollywoodiano è stato messo sotto indagine dall’FBI e dai servizi sociali, a causa dei presunti comportamenti aggressivi nell’ambiente domestico. Ora ad approfondire la questione ci ha pensato proprio la Jolie, che avrebbe le prove sulle presunte violenze domestiche. In questi giorni è uscito fuori che anche il figlio Maddox avrebbe testimoniato contro Brad in tribunale. Ma qual è la reazione di Pitt di fronte alla mossa di Ange?

Secondo riporta HollywoodLife, l’attore sarebbe affranto per il fatto che la Jolie sia pronta a testimoniare sui presunti abusi coniugali nel corso del processo riguardante la custodia dei figli. Nei documenti depositati il 12 marzo, Angelina ha accusato Brad di abusi domestici. Una fonte vicina a Page Six ha rivelato che Pitt ha il cuore spezzato. L’insider ha continuato facendo presente che il noto attore si è assunto le sue responsabilità per le azioni del passato e ha ammesso i suoi problemi, tanto che ora avrebbe smesso di bere. La loro storia è stata appassionata, ma anche tossica. Nonostante ciò, Brad è convinto che insieme abbiano vissuto molti bei momenti insieme.

La fonte ci tiene poi a precisare che Pitt e il suo team legale non hanno mai tentato di attaccare Angelina. Ora, però, pare che i legali dell’attore ritengano che questa fuga di notizie sia stata progettata per influenzare l’opinione pubblica, prima della conclusione del processo. “Brad si sente come se fosse sempre più isolato dai suoi figli e ne è devastato”, fa sapere l’insider. Dunque, come si poteva immaginare, pare che l’attore non abbia reagito bene di fronte a tale notizia.

Probabilmente vedersi contro anche il figlio Maddox, ha portato ancora più dolore in Brad. Ovviamente, saranno poi i giudici a stabilire come agire di fronte alle accuse di madre e figlio. Pare che, al momento, Pitt abbia modo di vedere i suoi figli solo con le visite approvate da uno psicologo nominato dal tribunale. Ora non resta che attendere per scoprire cosa accadrà e come si concluderà questo lungo processo di una delle ex coppie di Hollywood più amate e seguite di sempre.