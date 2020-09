Jeff Bezos fa ‘visita’ a Temptation Island con il suo yacht: l’aneddoto

Jeff Bezos, il proprietario di Amazon nonché l’uomo più ricco del mondo con un patrimonio netto stimato da Forbes intorno ai 187 miliardi di dollari, ha fatto ‘visita’ a Temptation Island. Il magnate non è ovviamente sbarcato nel villaggio sardo dove si sviluppano le vicende della trasmissione di Canale 5 (l’Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula), ma si è avvicinato non poco. Il suo maestoso yacht, come raccontato da Dagospia, ha infatti sostato a pochi metri dalla location in cui si stanno perfezionando le registrazioni dell’edizione 2020 condotta da Alessia Marcuzzi. E ovviamente la presenza della gigantesca imbarcazione non è passata inosservata, anche perché sopra a essa volava un elicottero per tenere il tutto sotto controllo.

Temptation Island: la ‘visita’ di Bezos e l’incognita della data di partenza

Solo poche ore fa i profili ufficiali social di Temptation Island comunicavano che il programma sarebbe ufficialmente stato messo in onda a partire da mercoledì 9 settembre 2020, su Canale 5. Nelle scorse ore, però, tale data è stata messa in discussione dal blog Davide Maggio che ha fatto sapere che la partenza dello show potrebbe slittare. Motivo? Il portale ha spiegato che una fidanzata avrebbe scoperto nei primi giorni di registrazione il tradimento del suo compagno (tradimento di cui già avrebbe sospettato in precedenza), chiedendo un immediato confronto al falò. La vicenda avrebbe avuto delle ripercussioni sul montaggio della prima puntata. Ripercussioni che starebbero spingendo la produzione del programma a far slittare la messa in onda.

Temptation Island, niente vip: la scelta ricade sui nip

Alessia Marcuzzi, dopo l’edizione vip, si ritroverà per la prima volta a dettare i tempi del reality con delle coppie nip. Una scelta, quella di non coinvolgere personaggi famosi, caldeggiata anche da Maria De Filippi, che produce il programma attraverso la società Fascino. In una recente intervista la moglie di Costanzo ha dichiarato che sono molto più efficaci le persone comuni per il reality, in quanto più spontanee e meno avvezze alle telecamere. E se lo dice Maria, che non sbaglia un colpo, c’è da crederle.