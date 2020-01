Javier Rojas supera ogni limite: “Non posso fare questa me…a”, produzione esasperata ad Amici

La produzione rimprovera i ragazzi di Amici per il loro comportamento sia all’interno sia all’esterno della scuola

Giovedì amaro per gli allievi della scuola di Amici. I ragazzi sono stati infatti convocati nella sala relax dove la produzione, insieme alla professoressa Anna Pettinelli, ha redarguito i ragazzi per il loro comportamento. La produzione ha ravvisato un atteggiamento generale di sufficienza e a tratti di supponenza. E questo non è affatto giusto nei confronti di chi, tutti i giorni, lavora affinché gli allievi siano seguiti in tutto. Gli spogliatoi, soprattutto quello dei ragazzi, sono sempre lasciati in disordine; gli arrivi in ritardo a lezione sono oramai un’abitudine e anche i richiami del residence in cui i ragazzi alloggiano per gli schiamazzi notturni sono all’ordine del giorno. Insomma, la produzione è davvero esasperata dalla mancanza di rispetto di alcuni ragazzi. Tra questi, si segnalano, Valentin, Francesco, Javier, Gaia e Stefano.

Javier ha un duro scontro con la produzione e minaccia di abbandonare la scuola

Durante la ramanzina da parte della produzione, Javier Rojas appare molto contrariato e si rimette a sedere. Qeesto fa andare su tutte le furie Anna Pettinelli e gli altri responsabili del programma che accusano il ballerino di mancanza di rispetto. Da qui è un attimo e Javier esce dalla stanza e in lacrime sbotta negli spogliatoi: “No, non posso continuare a fare questa me…a!Uno rischia la propria carriera per venire qui a fare questa me…a!” Insomma, il senso delle dichiarazioni è molto chiaro e non lascia spazio all’immaginazione. Il ballerino ha le idee chiare sul suo percorso ad Amici: “Io sono qui per dimostrare di essere un professionista non per andare a scuola”. Forse è proprio questo quello che lo differenzia dagli altri: la consapevolezza di avere una carriera già avviata e che lo rende allergico alle regole che in una scuola, per forza di cose, ci sono e vanno rispettate.

Amici 19 Javier minaccia di lasciare la scuola

Ma non è finita qui. Il ballerino chiude il suo intervento con una dichiarazione sibillina: “Quindi me ne vado”. Lascerà davvero la scuola? Come andrà a finire? Per scoprirlo non perdete tutti gli appuntamenti giornalieri e lo speciale del sabato della scuola di Amici.