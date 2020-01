Anticipazioni Amici, Javier denigra la scuola: rischio eliminazione e lacrime in studio

Amici 19, le anticipazioni sulla nuova registrazione: i nuovi migliori della scuola

Abbiamo nuove anticipazioni di Amici 19, oggi infatti è stata registrata una nuova puntata. Non c’è stata la sfida a squadre, forse perché è tempo di concentrarsi sul Serale? I ragazzi infatti si sono nuovamente esibiti davanti alla commissione di esperti, che li hanno valutati. Martina non si è esibita perché era senza voce, mentre Giulia ha ricevuto i giudizi più alti di tutti! Un momento d’oro per la cantante, che sta conquistando sempre più spazio nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Tra i migliori ritroviamo Federico, Giulia, Francesco, Nyv e Karina. Federico ha ricevuto un premio perché da due settimane è tra i migliori della scuola, infatti ci sono state anche le sfide interne per il torneo del migliore. Gaia ha sfidato Giulia, ma ha perso: Zerbi ha ritenuto l’inedito di Giulia una bomba e ha dato la vittoria a lei. Talisa ha sfidato Karina e ha vinto, su giudizio della Peparini.

Javier denigra la scuola di Amici, Maria risponde con i fatti

Ma c’è stato un duro momento per Javier ad Amici, e non c’entra ciò che è successo in settimana con la Celentano. Il ballerino ha avuto delle uscite davvero poco felici nei confronti degli ex ballerini di Amici, in particolare dei professionisti. Secondo Javier, i ballerini che escono da Amici non hanno una grande carriera alla fin fine. Queste parole non sono piaciute a nessuno chiaramente, ma Maria ha deciso di rispondere con i fatti. La conduttrice ha mostrato a Javier un video di Elena D’Amario e di tutto il suo percorso, dalla scuola di Amici alla brillante carriera che ha avuto e sta avendo ancora. Da ciò che apprendiamo dalle anticipazioni di Amici del Vicolo delle News, i ballerini professionisti non se la sono presa per queste dichiarazioni.

Anticipazioni Amici, Javier parla male dei ballerini ma i prof lo perdonano

Maria ha rimesso la decisione in mano ai professori, che si sono riuniti fuori dallo studio per decidere se mandare via Javier oppure farlo rimanere. Anna Pettinelli e Veronica Peparini hanno votato per far rimanere Javier. Rudy Zerbi e Stash invece erano per la sua eliminazione, Celentano e Timor erano indecisi ma alla fine hanno deciso di dargli un’altra possibilità. Javier in tutto ciò ha versato un fiume di lacrime.