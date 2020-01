Amici, Javier e Federico puniti per Valentin: “Celentano vuole creare litigi”

Amici di Maria De Filippi, le ultime news dalla scuola: il duro provvedimento della Celentano

Alessandra Celentano ha deciso di prendere un provvedimento contro Federico e Javier. Cosa hanno fatto i due ballerini di Amici 19? Sostanzialmente nulla di comprovato, ma l’insegnante ha creduto alle segnalazioni di Valentin e ha quindi preso decisioni di conseguenza. Nella puntata di sabato, la Celentano ha proposto una sfida per Valentin come punizione per i suoi continui ritardi. Ha sottoposto la questione alla classe, che però ha votato per il “no”. Nel frattempo, Valentin si è difeso spiegando di non essere l’unico a fare ritardi e che lui si presenta nella scuola anche quando sta poco bene, al contrario di altri. Ha lasciato intendere che alcuni fingano di stare male per non andare a lezione e questo ha usato la Celentano come motivo per punire Federico e Javier. Valentin si riferiva infatti proprio a loro due, così la professoressa ha raggiunto la classe dopo la puntata e ha comunicato il provvedimento.

Amici 19, Javier e Federico puniti dopo le accuse di Valentin: parla la Celentano

Javier e Federico non si esibiranno sabato prossimo e non sono più tra i migliori della classe. I due si sono ovviamente opposti alla cosa, ma non hanno avuto modo di difendersi. La Celentano ha infatti detto: “Io non c’entro niente. Accolgo una segnalazione che viene fatta e ci voglio credere. Valentin hai detto che questi ragazzi si fingono malati per non venire a scuola”. Il più contrariato era Federico, che ha spiegato di essere stato realmente male prima delle vacanze e che tutti ne erano a conoscenza. Valentin sottovoce ha subito detto la sua: “Questa è una cosa per creare litigio tra di noi”. La Celentano, mantenendo la calma, non ha voluto proprio saperne: “Ho dato una punizione a Valentin perché arriva in ritardo, lui mi dice che non è l’unico, voi state zitti e io accolgo la segnalazione. Chiaritevi con Valentin. Io prendo atto di cose che vengono dette, che non mi piacciono e quindi prendo provvedimenti. Io a Valentin do una punizione. Lui mi dice non sono l’unico, ci sono persone che fanno peggio di me perché fingono”.

Alessandra Celentano, il provvedimento contro Javier e Federico: Valentin si difende

Il ballerino di latino-americano ha negato di aver detto che alcuni fingono, spiegando di non aver usato queste parole e in effetti così non è. E ha spiegato meglio: “Intendevo che anche se mi sentivo male sono venuto sempre e ho detto che ci sono persone che stavano male e rimanevano in hotel”. Il senso delle sue parole sembra essere però proprio quello recepito dalla Celentano, per questo non ha cambiato idea sul provvedimento ed è andata via. Federico si è ulteriormente difeso dicendo che non bisogna paragonare i ritardi di Valentin con i suoi, numericamente parlando, e addirittura togliere il posto di migliore per due ritardi e per Valentin. Al ballerino questo provvedimento non sembra giusto e corretto e Javier era d’accordo con lui.

Valentin Alexandru contro la Celentano: “Non mi ha mai creduto, adesso sì?”

Valentin sembra essere convinto che sia un provvedimento studiato per metterli uno contro l’altro: “Non mi ha mai creduto, adesso crede a quello che dico io. Se la maestra voleva mettermi in sfida, perché ha chiesto l’opinione della classe?”. Javier ha chiesto un secondo incontro con la Celentano, che vedremo nel daytime di Amici di domani probabilmente.