Jasmine Carrisi positiva al Covid: “Sto malissimo”, l’annuncio social

Non sono giorni facili a casa Carrisi. Dopo la notizia della mancata conferma a The Voice Senior, Jasmine Carrisi ha comunicato di essere positiva al Covid. La figlia di Albano non è riuscita a evitare il contagio, il suo tampone ha dato esito positivo. Non ha spiegato granché sulla vicenda, per cui non si sa come e dove sia stata contagiata. I suoi fan si stanno preoccupando per lei in queste ore e chissà che non decida di intervenire per spiegare come sono andate le cose, magari invitando chi la segue a essere molto prudenti e a non abbandonare le misure di sicurezza per evitare di essere contagiati.

Libero Quotidiano ha riportato le parole di Jasmine Carrisi positiva al Covid. La cantante ha esordito nelle sue stories su Instagram dicendo di avere una comunicazione importante per i fan, poi ha aggiunto di essere positiva e di aver quindi preso il Covid. Sulle sue condizioni di salute invece ha detto: “Sto veramente una me…a, sto malissimo. Però passerà”. Non è chiaro se si sia riferita al suo stato d’animo, per aver preso il Covid e quindi per l’isolamento, oppure se sta malissimo fisicamente.

Su come sta Jasmine Carrisi insomma si sa ben poco, ma potrebbe non essere asintomatica. La storia su Instagram in questione non è più disponibile al momento, ma la notizia ha iniziato a fare il giro del Web in queste ore. Seguiranno di sicuro aggiornamenti da parte della figlia di Albano, a cui auguriamo di negativizzarsi al più presto.

Jasmine e Albano Carrisi fuori da The Voice Senior: la reazione

Come detto in apertura, padre e figlia Carrisi non sono stati confermati a The Voice Senior. Il cantante ne ha parlato in una intervista a Nuovo Tv, in cui non ha nascosto che si aspettava una conferma. Ad Albano sarebbe piaciuto ripetere l’esperienza, ma ancor di più Jasmine è dispiaciuta. Alla giovane cantante sarebbe piaciuto tornare a The Voice Senior, ma suo papà è sicuro che non mancheranno altre occasioni visto che è giovane e piena di energia. Una notizia che va a sommarsi adesso a quella del Covid, in un periodo che pare non essere del tutto sereno per la giovane di casa Carrisi.