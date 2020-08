È cresciuta Jasmine Carrisi, la figlia di Albano e Loredana Lecciso. Oggi la ragazza ha 19 anni e sogna di affermarsi nel mondo della musica come il suo famoso papà. Di recente ha lanciato il suo primo singolo rap – Ego – che tanto successo sta riscuotendo sui social network e su Youtube. Ma Jasmine non mette da parte gli studi: a settembre lascerà la Puglia, dove è nata e cresciuta, per trasferirsi a Milano. Qui andrà a vivere da sola e studierà Comunicazione Pubblica e d’Impresa. E sarà costretta a vivere un rapporto a distanza con il suo Alessandro. Nonostante la giovane età, infatti, la Carrisi è felicemente impegnata. Da circa un anno è serena accanto ad un ragazzo pugliese che ha già presentato alla sua famiglia. È stata la stessa Jasmine a parlarne in una intervista rilasciata al settimanale Confidenze…

Jasmine Carrisi ha già presentato il fidanzato Alessandro alla sua famiglia

“Sto con Alessandro da un anno. Mi ha conquistata per la sua positività e la sua simpatia. L’ho già presentato ai miei e in famiglia è piaciuto”, ha affermato Jasmine Carrisi a Confidenze. Alessandro è un ragazzo pugliese conosciuto sui banchi di scuola e, a quanto pare, senza alcuna velleità artistica. Spulciando i profili Instagram di entrambi è impossibile non notare il feeling che c’è tra Alessandro e Albano Junior, detto Bido, l’altro figlio di Albano e Loredana Lecciso. Bido è molto legato alla sorella Jasmine e i due frequentano la stessa comitiva. Da settembre, però, saranno costretti a separarsi seppur momentaneamente. Non è escluso, infatti, che Bido possa presto raggiungere Jasmine in Lombardia. Il secondogenito di Albano e Loredana molto probabilmente intraprenderà gli studi in Economia per portare avanti l’azienda di famiglia.

Jasmine Carrisi vuole affermarsi come cantante ma preferisce il rap

Dopo Ego Jasmine Carrisi sogna di affermarsi nel mondo della musica come il padre Albano. Certo, i pregiudizi non mancano ma la figlia di Loredana Lecciso è più che mai determinata. E può contare sul sostegno e l’appoggio della famiglia. Non solo Albano, Loredana e Bido ma pure gli altri fratelli, ovvero Yari, Cristel e Romina Junior. I tre figli di Albano e Romina Power hanno sempre avuto un ottimo legame con Jasmine e Bido nonostante i dissapori con la Lecciso. “Ho già altri brani in mente e mi piace pensare che Ego sia il primo pezzo di una lunga carriera. Mamma ne sarebbe contenta. Ma continua a ripetermi che se ho scelto questa strada devo impegnarmi seriamente a percorrerla, senza trasformarla in una perdita di tempo. Per fortuna i complimenti ricevuti sui social e i giornali mi spronano a continuare”, ha puntualizzato Jasmine.