Jasmine Carrisi è rifatta, la confessione: “Ecco cosa ho ritoccato”

Jasmine Carrisi non si nasconde più e su Instagram ha finalmente svelato cosa si è rifatta mettendo a tacere le malelingue. A soli 20 anni, infatti, la figlia più grande di Albano e Loredana Lecciso non è tutta naturale. Un dubbio che i più curiosi hanno da anni e che oggi trova finalmente conferma nelle parole della diretta interessata, che ha letteralmente vuotato il sacco.

“Sono tutta naturale tranne le labbra. Vi prego di lasciare in pace il mio nasino e gli zigomi”, ha scritto la cantante sul suo account social, seguito da quasi un milione di follower. Più volte, infatti, Jasmine Carrisi è stata accusata di aver rifatto naso e zigomi ma la realtà è ben diversa. Ad oggi la giovane ha preferito ricorrere solo ad un filler alle labbra, decisamente poco invasivo.

Come tanti personaggi del mondo dello spettacolo, infatti, anche Jasmine Carrisi ha deciso di ricorrere alle famose punturine alle labbra. L’artista non ha specificato il numero di sedute al quale si è sottoposta ma ogni intervento di filler è costato sicuramente intorno ai 150/200 euro.

Che cos’è il filler alle labbra

Il filler labbra è un trattamento medico-estetico usato per rimpolpare le labbra. La sostanza usata è l’acido ialuronico, un gel sterile riempitivo il cui scopo è quello di gonfiare o idratare. Si differenzia dal botox poiché quest’ultima è un farmaco che invece non gonfia ma serve a rilassare la muscolatura.

Il trattamento può produrre un po’ di fastidio, ma non è doloroso e non è permanente. Come tutti i trattamenti filler, infatti, anche le labbra metabolizzano il riempitivo e gli effetti scemano gradualmente nel tempo, fino a quando sarà necessario sottoporsi nuovamente al trattamento.

Quanto dura il filler alle labbra

Una singola seduta permette di avere una bocca carnosa e turgida per almeno 8-10 mesi. Trascorso questo periodo il corpo riassorbe l’acido ialuronico e si torna ad avere le vostre labbra naturali. La durata del trattamento è strettamente legato alla sostanza che viene iniettata.

Se è a rapido riassorbimento dura solamente 2 o 3 mesi, se è medio circa 12 mesi, mentre nel caso di un acido ialuronico o collagene a lento assorbimento si può attendere oltre un anno prima di tornare dal chirurgo estetico.