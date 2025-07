Jasmin Salvati dopo L’Isola: problemi di salute e la confessione sull’eliminazione

Jasmin Salvati si svela dopo L’Isola dei Famosi 2025, facendo una confessione inedita sulla sua eliminazione. Non solo, l’ex naufraga, come anche altri ex concorrenti, si ritrova ad affrontare dei problemi di salute dopo l’esperienza vissuta in Honduras. Tra commenti legati al resto del cast e le difficoltà riscontrate, l’ex fidanzata di Spadino si lascia andare a queste inedite dichiarazioni tramite la sua intervista per Casa Lollo 2.

L’ex naufraga racconta di aver riscontrato dei problemi di salute una volta rientrata a Roma, dopo la sua eliminazione. Sebbene avesse la febbre, Jasmin ha un bel ricordo del suo ritorno a casa. Ma il problema l’ha riscontrato con lo stomaco:

“I primi giorni che sono tornata quasi ho chiamato la guardia medica, non sono stata benissimo con lo stomaco perché tutti dicono di non esagerare con il cibo, ma io non ho seguito questo consiglio, mi devo ancora abituare”

La Salvati, il cui ex fidanzato Spadino ha lasciato prima del suo arrivo l’Honduras, non è stata l’unica ad aver riscontrato dei problemi. Mario Adinolfi ha dovuto fare degli accertamenti in ospedale e anche Loredana Cannata, dopo il suo quasi annegamento, ha fatto lo stesso. Jasmin ha sentito entrambi, i quali le hanno detto di essersi “un po’ ripresi”. Tornando indietro nel tempo al suo arrivo a L’Isola dei Famosi, la Salvati spiega che le avrebbe fatto piacere iniziare dall’inizio, in modo da integrarsi meglio nel gruppo.

A questo punto, Jasmin fa una particolare ammissione: “È stata una mia scelta uscire in semifinale perché avevo il sogno di vedere lo studio. Ho scelto un po’ di perdere alla prova, volevo godermi anche lo studio”. Va precisato che la Salvati ha perso una prova nell’Ultima Spiaggia ed è stato in automatico eliminata definitivamente. L’ex naufraga ammette che avrebbe potuto continuare tranquillamente questa esperienza, ma probabilmente aveva intuito, che non avrebbe mai potuto vincere.

Ma cosa pensa dei giovani che prima di lei hanno abbandonato il reality come il suo ex fidanzato Spadino?

“Se inizio una cosa la devo finire, una volta che si ha questa opportunità mollare sarebbe stato assurdo, ho avuto i miei momenti di difficoltà, ma proprio perché siamo giovani dobbiamo dimostrare che non siamo solo cene fuori e telefono. Non mi sono fatta spaventare dall’Isola, anche se la cosa che mi ha fatto soffrire di più è stato il bagno, andare in venti in un bidone o lavare i vestiti con l’acqua di mare, non lavarsi i capelli per un mese o tutto il corpo… ci devi stare con la testa per poterlo fare, non lo possono fare tutti”

Isola dei Famosi: Jasmin parla di Plevani, Teresanna e Adinolfi

Intanto, la vittoria di Cristina Plevani ha accontentato Jasmin, che la vede come una “donna importante”, con la quale aveva un bel rapporto. “Faceva di tutto senza lamentarsi, non chiedeva mai aiuto, è una delle naufraghe per eccellenza”, spiega. Parlando di Teresanna Pugliese, fa notare di aver il suo stesso carattere fumantino e di aver sostenuto le sue idee quando si scontrava con Mario Adinolfi. Nonostante ciò, apprezza comunque il politico come persone, in quanto le è stato vicino.

Chi si aspetta di vederla al Grande Fratello deve cambiare idea, poiché la stessa Jasmin assicura che non sta pensando di partecipare, per ora, a un altro reality show. Questo perché è fidanzata e stare lontana per sei mesi, chiusa nella Casa, non è ciò che vuole. Vorrebbe lavorare “come brand ambassador” e lasciarsi la possibilità, in futuro, di partecipare ad altri programmi televisivi, che ha rappresentato sempre un suo desiderio. Il suo grande sogno, però, sarebbe quello di partecipare con la Giss, l’amica che è approdata per qualche ora in Honduras per darle sostegno, a Pechino Express.