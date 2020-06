Jas Waters, morta giovanissima: era la sceneggiatrice di This Is Us

Morte di Jas Waters, la sceneggiatrice di This Is Us e Kidding

Jas Waters è venuta a mancare all’età di 39 anni. Una giovane sceneggiatrice ma dal curriculum sterminato, composto da tante esperienze degne di nota: ha curato, per esempio, molte puntate di This Is Us, serie televisiva dal successo planetario. Un brutto colpo, per tutti i fan, che hanno sempre apprezzato il suo incredibile impegno, ma anche per colleghi e attori che hanno avuto l’onore di lavorare con lei: persino il brillante Jim Carrey ha voluto condividere un ricordo con la giovane sceneggiatrice (sul set di Kidding), definita dai pezzi grossi del settore come una donna di grande talento. E, pensando ai film e alle serie per cui ha lavorato, è innegabile che Jas Water fosse dotata di una particolare abilità nel rendere il più credibili possibili ed emozionati le scene che ha curato. A parlare della sceneggiatrice, anche Dan Fogelman, il creatore di This Is Us: per lei, solo bellissime parole.

Jas Waters è morta: non chiari i motivi del decesso. Le parole del creatore di This Is Us

È stato il profilo Twitter di This Is Us (la fortunata serie che avrà anche una versione tutta italiana) ad aver annunciato la morte di Jas Water. Non sono chiari i motivi del decesso, per il momento, ma la notizia ha lasciato perplessi tutti i fan. Queste sono state le parole scritte su Twitter: “L’intera famiglia di This Is Us è distrutta per la scomparsa della giovane Jas Water. Era un ciclone – continua in questo modo il post -, una forza della natura, una sceneggiatrice di talento. Condoglianze alla sua famiglia. RIP”; Dan Fogelman ha voluto sottolineare le grandi capacità della nota sceneggiatrice, che è venuta a mancare poche ore fa (la notizia, partita da Twitter, è stata poi diffusa dai tabloid americani): “Lei aveva un’infinità di storie che dovevano essere ancora raccontate. Ha lasciato un segno incancellabile nella nostra serie”. Una sceneggiatrice dotata e una persona speciale, che è riuscita a far breccia nel cuore di tutti coloro coi quali ha lavorato nel corso della sua decennale carriera.

Jim Carrey, ricordo condiviso con Jas Watters: la sua morte un grande dolore per il famoso attore

Anche Jim Carrey ha voluto ricordare Jas Watters attraverso un feed pubblicato su Instagram: “Molto dispiaciuto per la sua scomparsa”. Una foto ritrae l’attore assieme alla sceneggiatrice. Lei ha lavorato a stretto contatto con Carrey per la storia di Kidding, dove l’attore interpreta un personaggio televisivo di alcune trasmissioni per bambini che si trova davanti a un grande ostacolo da abbattere… Ogni volta che torna a lavoro, davanti ai suoi occhi, il volto di suo figlio, morto a causa di un incidente stradale.