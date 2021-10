Jared Leto coinvolto nel corteo No Green Pass a Roma, cos’è successo

Che ci crediate o meno questo pomeriggio, 9 ottobre, c’era anche Jared Leto in mezzo ai tafferugli che hanno sconvolto la Capitale. Suo malgrado, qualche ora fa Roma si è infatti ritrovata per le sue strade centinaia di manifestanti infuriati contro le norme del Green Pass, obbligatorio a partire dal 15 ottobre per molte categorie lavorative. Fra i momenti più tesi c’è stato in particolare l’attacco da parte di un gruppo di partecipanti alla sede della CGIL vicino a Villa Borghese. Mentre gli agenti presidiavano l’ingresso, i presenti hanno cercato di forzare il palazzo del sindacato. Ma non è finita qui, purtroppo.

C’è stato infatti anche un altro fronte ben più problematico, ed è proprio quello dove si è trovato in mezzo, suo malgrado, anche Jared Leto. Parallelamente all’attacco alla CGL ci è infatti stato anche un assalto a Palazzo Chigi. Per cercare di contenere la violenza, le forze dell’ordine hanno lanciato bombe carta e lacrimogeni che hanno per l’appunto colpito anche Leto.

Jared Leto, in queste ore a Roma, probabilmente mai si sarebbe aspettato di finire coinvolto in una situazione del genere. L’attore si trovava per strada e, da un momento all’altro, è finito in mezzo ai riottosi, ovviamente senza volerlo. L’assurda vicenda l’artista l’ha raccontata via Instagram Stories, schizzando immediatamente in vetta at trending topic italiani su Twitter.

Purtroppo, i lacrimogeni hanno colpito anche l’attore, che nonostante tutto non si è arreso e ha deciso di proseguire la serata documentando tutto quello che stava accadendo. Nelle sue numerose Stories assistiamo alle cariche della polizia contro i manifestanti, agli scontri con le forze dell’ordine e vediamo anche un uomo gravemente ferito alla testa. Qui sotto trovate uno dei contenuti caricati da Leto.

Il cantante dei 30 Seconds to Mars, fra l’altro, è stato gradito ospite del nostro paese (e della Capitale in particolare) anche qualche mese fa. Jared Leto è infatti uno dei protagonisti del film House of Gucci di Ridley Scott, girato interamente in Italia, dove interpreta il ruolo di Paolo Gucci, cugino di Maurizio e vice presidente della celebre casa di moda.