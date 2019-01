Jane Alexander parla della sua rivoluzione: “Sento la mancanza delle basi”

Jane Alexander pronta a ricostruire la sua vita: tutto va lento e l’attrice ha bisogno di forza e coraggio

La storia tra Jane Alexander ed Elia Fongaro dopo il Grande Fratello Vip sembra a gonfie vele. Ma, intanto, l’attrice italiana sta ancora tentando di rimettere apposto la sua vita. La fine della sua relazione con Gianmarco l’ha portata a rivoluzionare completamente la sua esistenza. Prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia vivevano insieme e, insieme a suo figlio Damiano, avevano una stabilità. Dopo il reality e con l’inizio della sua storia con Elia ha dovuto mettersi alla ricerca di una nuova abitazione. Sin dall’inizio Jane aveva dichiarato di aver dovuto lasciare la sua casa e di essere alla ricerca di un’altra che potesse accogliere sia lei che suo figlio. Ed ecco che sembra che l’attrice sia riuscita finalmente a trovare l’abitazione giusta per loro, ma ancora sembra che la situazione non sia poi così stabile. A renderlo noto è lei stessa, attraverso un post condiviso su Instagram poco fa. L’ex gieffina ha pubblicato una sua foto che la ritrae mentre urla, affiancata al dipinto L’Urlo di Munch. Sotto il post, ha raccontato cosa sta vivendo in questi giorni.

Jane Alexander e l’ultimo post condiviso sui social: “Presto avremo tutto”

“Questo è un po’ il mood di oggi. Artistico, almeno. Domani mi vengono a dipingere e smaltare le pareti della cucina, e un passo lo abbiamo sistemato”, rivela Jane a tutti i suoi fan. L’attrice tiene informati tutto il pubblico che dopo il reality continua a seguirla. “Sembra vada tutto molto a rilento. […]Vacillo un pochino, e sento la mancanza delle basi, solide, che fanno una casa”, confessa l’ex gieffina. Nonostante ciò, Jane vuole trovare la forza e il coraggio di continuare a risistemare la sua vita. “Presto avremo tutto e non vivremo come dei matti, la casa saprà di casa di nuovo e tutto tornerà normale, magari fin troppo”, la Alexander dimostra di essere speranzosa per una nuova vita a fianco a suo figlio in un’altra casa.

Jane Alexander e la nuova vita: l’attrice, felice con Elia, ha nuovi progetti

Ci sono dei progetti in ballo, rivela Jane. Dunque, la Alexander è pronta, ora più che mai, di mettersi in gioco. Possiamo dire che è avvenuta una vera e propria rivoluzione nella vita dell’attrice. Nel frattempo, l’ex gieffina appare felice e serena, in quanto al suo fianco sa di avere una persona che l’apprezza davvero, Elia.