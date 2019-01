Jane Alexander, nuove dichiarazioni sull’ex: Elia? “Prima di lui non ero felice”

Jane Alexander torna a parlare dell’ex fidanzato Gianmarco: è finita per colpa di Elia? L’attrice fa chiarezza

La storia d’amore nata al GF Vip tra Elia Fongaro e Jane Alexander, anche lontano dall’occhio vigile delle telecamere della Casa, sta continuando ad appassionare tantissime persone. Come vanno le cose tra di loro dopo il reality? Sono felici? Jane ripensa ancora al suo ex? E, secondo lei, come sarebbero andate le cose con lui se non avesse conosciuto Elia? A queste e a tante altre domande simili oggi l’attrice ha risposto durante il suo intervento a Non succederà più (programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio). La fine della storia con Gianmarco? “Ho pensato tantissimo al male che stavo facendo a lui. Io sono entrata sperando di sistemare le cose con lui perché io lo amavo tanto” ha spiegato Jane. “Io sono sicura al cento per cento che le cose sarebbero andate allo stesso modo anche se non ci fosse stato Elia” ha però poi ribadito.

Jane Alexander: il momento esatto in cui al Gf Vip ha capito di non amare più Gianmarco

Jane Alexander, durante la sua intervista, ha anche raccontato che è stato proprio al Gf Vip che ha capito di non amare più Gianmarco. Tutto, però, è scattato in lei in un preciso momento. Quando? Ricordate tutti la proposta di matrimonio fatta dal suo ex mentre urlava da dietro le mura della Casa? A Jane non è proprio piaciuta. “Le cose, nella mia testa, sono cambiate dopo la richiesta di matrimonio. La mia rabbia è salita dopo la richiesta. Questa è stato il modo peggiore per cercare di non perdermi” ha confessato leu in Radio. Il motivo? “In una situazione del genere tu non mi guardi nemmeno negli occhi. È come se automaticamente io dovessi dire di si, perché io non posso fare altro. È come mettermi con le spalle al muro e per me questa è una mancanza di rispetto”.

Jane Alexander cotta di Elia Fongaro: Prima di lui? “No, non ero felice”

Jane Alexander, adesso, si sente molto appagata dal punto di vista sentimentale. Prima di Elia era felice come lo è ora? A questa domanda, senza esitazione, l’attrice ha risposto con un “No” secco, ribadendo di non essersi mai pentita di aver scelto di stare con lui.