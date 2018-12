Jane Alexander riflette: “Una cosa mai provata prima”. Reazione di Elia

Jane Alexander riflette: “Una cosa mai provata prima”. La reazione di Elia Fongaro

Tempo di riflessioni, di pensieri e di scelte per Jane Alexander. L’attrice, fresca di Grande Fratello Vip, si è ritrovata di fronte a dei bivi cruciali uscita dalla Casa. Le decisioni personali che ha preso sono state sofferte, ma inevitabili. D’altra parte al cuore non si comanda. Così ha chiuso definitivamente la relazione con l’ex fidanzato Gianmarco, è uscita di casa e ha deciso di tentare una romantica storia con Elia Fongaro, il modello che nel reality l’ha fatta vacillare e poi capitolare sentimentalmente. E a proposito di casa, Jane è in cerca di un luogo in cui abitare. Gli ultimi mesi è stata felicemente reclusa nella dimora dello show, ora è in cerca di un “posto dove stare”…

“E di tenerezza enorme eravamo sommersi, ed era una sensazione mai provata prima, speciale”

“Sabato. Festa dell’Immacolata. Roma inondata di un sole pazzesco, ed io che cerco un posto in questo sole, un posto dove stare, finalmente”, riflette Jane su Instagram. Largo poi ai ricordi della Casa del Grande Fratello Vip. “La casa era questo: un posto dove stare – prosegue la Alexander – Un luogo dove tutto era enorme, anche l’affetto, le amicizie, la tenerezza”. L’attrice si perde nei pensieri. Pensieri dolci, pieni d’affetto, quell’affetto che nel reality l’ha stregata. Così come è stata stregata da Fongaro. “E di tenerezza enorme eravamo sommersi, ed era una sensazione mai provata prima, speciale. Mi manca, come tanto altro. Ma ora sono fuori, e sto bene. A buon intenditor, poche parole”, ha concluso.

Elia e Jane: voglia di galoppare o di trottare?

Le parole di Jane hanno subito provocato la reazione di Elia, che si è precipitato sotto al post ‘spargendo’ tre cuori, segno che tra i due l’intesa continua ad alimentarsi e a crescere. Intanto per la Alexander la questione ‘casa in cui stare’ non è solo metaforica, ma pure pratica, visto che dopo aver tagliato i ponti sentimentali con l’ex Gianmarco è ora in cerca di una sistemazione. Chissà, magari potrebbe trovarla assieme a Fongaro. I due vogliono galoppare e bruciare le tappe oppure andare al trotto, conoscendosi in punta di piedi?