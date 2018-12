Jane Alexander travolta dalle critiche: l’attrice interviene a fare chiarezza

Jane Alexander mostra il suo cane sui social e viene travolta dalle critiche: ecco quello che è successo

Uno spiacevole fraintendimento ha coinvolto poche ore fa Jane Alexander. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, dopo aver mostrato il suo cane sui social, è stata fortemente criticata da alcuni dei suoi follower. Questi ultimi, stando a quanto da lei stessa raccontato su Instagram stories, non avrebbero gradito la scelta dell’attrice di tenere il suo cane in uno spazio esterno e incatenato. La decisione di tenerlo fermo con una catena, però, è stata presa consapevolmente da Jane solo per il bene del suo cucciolone. A spiegarlo, mettendo subito a tacere la polemica, è l’Alexander in persona con una serie di video pubblicati sul suo profilo.

Jane Alexander prende la parola per sedare la polemica: l’intervento dell’ex gieffina

Jane Alexander ieri ha passato il Natale con il figlio Damiano e il suo ex compagno (nonché padre del ragazzo). A casa dell’uomo l’attrice ha tenuto legato al guinzaglio il suo cane e, dopo averlo fatto vedere sui social, si è ritrovata a fronteggiare suo malgrado una polemica che l’ha vista protagonista. La decisione di tenere fermo il suo cane, ha spiegato però lei, è nata da un’esigenza ben precisa: quello di non farlo scappare e mettere a repentaglio la sua vita. In passato, ha raccontato Jane, l’animale si è ritrovato già lì e, per seguire il cane del suo ex in aperta campagna, ha rischiato di perdersi e di non fare più ritorno a casa.

Jane Alexander sempre più innamorata di Elia Fongaro: la storia procede a gonfie vele dopo il Gf Vip

Jane Alexander, al di là delle polemiche, è oggi felice insieme ad Elia Fongaro. Dopo il Grande Fratello Vip i due ex concorrenti si sono riscoperti più innamorati di prima, tanto da decidere subito di passare alle presentazioni in famiglia. Chi non credeva alla loro storia d’amore, dunque, dovrà per forza di cose ricredersi prima o poi.