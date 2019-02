Jane Alexander svela motivo dell’annuncio sulla rottura con Elia Fongaro

Jane Alexander si confida: svelato il motivo dell’annuncio sulla rottura con Elia Fongaro

Giovedì scorso, come un fulmine a ciel sereno, giungeva la notizia che Jane Alexander ed Elia Fongaro avevano messo fine alla loro relazione. “Diversità nel concetto stesso di amore e di coppia”, scriveva l’attrice sui suoi profili social. Il modello nel frattempo pubblicava uno sfondo nero, sintomatico del momento non felice che stava passando. Oggi, a quasi una settimana dall’annuncio, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 3 è tornata a parlare esplicitamente di Fongaro e del perché abbia deciso di rompere il silenzio con un messaggio su Instagram. A offrirle l’occasione per ripiombare sulla vicenda è stato un follower che le ha suggerito di avere più diplomazia in futuro e di essere meno istintiva.

“Ho semplicemente detto come stavano le cose, senza dare colpe a nessuno”

“Io ho semplicemente detto come stavano le cose, senza dare colpe a nessuno”, ha precisato Jane su Instagram che ha poi spiegato il perché abbia scelto i social e perché abbia usato pochi giri di parole per informare i fan sulla rottura con Elia: “Volevo avvisare della situazione le persone che mi seguono“. Infine la stoccata a chi fa dietrologie e cattivi pensieri: “Se volete vedere qualcosa che non c’è anche in questo siete liberissimi di farlo. Buongiorno”. Chi invece non si è ancora pronunciato sulla vicenda in maniera estesa è stato Fongaro, che si è limitato a pubblicare un paio di post criptici, senza però mai entrare nello specifico della situazione e non facendo mai riferimenti espliciti all’attrice.

“Con Elia Fongaro per profondi contrasti caratteriali”. L’annuncio dell’attrice

“È con profondo rammarico che annuncio la fine della mia storia con Elia Fongaro per profondi contrasti caratteriali, e per totale diversità nel concetto stesso di amore e di coppia. Nella speranza che possiate capire la mia profonda tristezza, vi abbraccio, e mi prendo un po’ di tempo per me”. Questo il messaggio con cui Jane, giovedì scorso, ha comunicata la fine della love story con Elia Fongaro.