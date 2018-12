Jane Alexander sbotta: dopo Elia la verità su Gianmarco e il padre di suo figlio

Jane Alexander perde la pazienza: all’ennesima critica sui social l’ex gieffina risponde a tono e racconta la sua verità

Il Grande Fratello Vip ha senza ombra di dubbio rivoluzionato la vita di Jane Alexander. L’attrice, entrata nella Casa fidanzata, all’interno del reality ha conosciuto Elia Fongaro e con lui, sotto l’occhio vigile delle telecamere, ha intrapreso una relazione sentimentale. A fare il tifo per questa coppia sono stati molti telespettatori. Tra questi, tuttavia, c’è stato anche chi non ha molto apprezzato le scelte fatte da Jane. Avere un fidanzato fuori che la stava aspettando e un figlio adolescente che la stava guardando sono i due punti su cui hanno fatto spesso leva gli autori delle critiche a lei rivolte. Oggi però, all’ennesimo attacco gratuito sui social, Jane Alexander ha deciso di reagire e di rispondere a tono ad un utente, provando (una volta per tutte) a mettere a tacere le polemiche.

Jane Alexander e il lungo sfogo su Instagram: il rapporto con il figlio Damiano e l’ex compagno Christian

“Un po’ di dignità e meno egoismo” ha scritto un utente di Instagram sotto uno degli ultimi post condivisi da Jane Alexander sul suo profilo. “Vergognati…Ritrova la saggezza di una donna di mezza età e madre, e impara a mettere davanti alle tue follie tuo figlio” ha poi aggiunto – poco garbatamente – lo stesso. La risposta di Jane a queste illazioni? Non è tardata ad arrivare. “Vuoi darmi della madre snaturata? Ok. Io so il rapporto che ho con Damiano (il figlio, ndr) e non devo venire a renderne conto ne a voi, ne a nessun altro” ha replicato l’attrice. La Alexander, poi, ha anche aggiunto: “Christian (il suo ex compagno e padre di Damiano, ndr) siamo sereni ed è questo che conta”.

Jane Alexander torna a parlare dell’ex fidanzato Gianmarco? “Non tutto era rose e fiori come da lui descritto”

Jane Alexander, alla fine, su Instagram è tornata a parlare del suo ex fidanzato Gianmarco. La coppia, come da lei raccontato fin dalla prima intervista a Verissimo, stava già attraversando un momento di crisi. “Mi pare di aver giù più volte fatto ammenda pubblicamente ma, e capisco che possa essere difficile per voi, forse non tutto era rose e fiori come da lui descritto. Ci avete mai pensato?” ha ribadito l’attrice “Comunque siete liberi di pensare quello che volete. Vi auguro buona serata”.