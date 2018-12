Jane Alexander piange a Verissimo per l’ex fidanzato Gianmarco

Verissimo: Jane Alexander in lacrime dopo aver lasciato il fidanzato Gianmarco

Quando una storia finisce fa sempre male. Parola di Jane Alexander che, dopo aver mollato il fidanzato Gianmarco Amicarelli, non ha saputo trattenere le lacrime a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin l’attrice inglese si è emozionata mentre raccontava la fine di questa relazione, nata due anni fa. Una relazione seria, con tanto di convivenza iniziata la scorsa primavera. Ma, nonostante le ottime premesse, tutto è andato a rotoli e il reality show ha aiutato Jane a capire che non era davvero felice accanto a Gianmarco. “Una storia finita ti devasta sempre. È il funerale di una parte di te”, ha assicurato la star di Elisa di Rivombrosa.

Le parole di Jane Alenxader su Gianmarco Amicarelli

“Io e Gianmarco abbiamo vissuto bellissimi momenti. Abbiamo tante passioni in comune e non è facile trovare una persona così. Ma se ero davvero felice non sarebbe successo tutto questo. Non sono più innamorata”, ha aggiunto la 45enne. “Ho visto Giammarco due giorni fa. È stato difficile rientrare nella nostra casa, rivedere lui, il nostro cane, i gatti. Ci siamo confrontati molto. Gli ho detto che nella nostra relazione io mi sentivo ignorata. Abbiamo pianto e riso molto. Ci siamo abbracciati e alla fine gli ho detto che la nostra storia era finita. Ho raccolto alcune mie cose in casa e me ne sono andata. Poi gli ho inviato un messaggio e da allora non l’ho più sentito”, ha spiegato Jane Alexander a Verissimo.

Elia Fongaro e Jane Alexander dopo il Grande Fratello Vip

Su Elia Fongaro Jane ha fatto sapere: “Io ed Elia ci parliamo molto. È un ragazzo intelligente e rispettoso che mi ha fatto stare molto bene nella casa e che voglio conoscere bene”.