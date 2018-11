Jane Alexander rompe il silenzio: prime parole su Elia, il figlio e l’ex Gianmarco

Grande Fratello Vip, parla Jane Alexander: prima intervista dopo l’uscita dal reality

Da quando è uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip Jane Alexander è apparsa poco (sia in TV che sui social). Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, proprio ieri, l’ex gieffina ha fatto sapere di stare riprendendo pian piano in mano la sua vita. Tutti, però, vogliono sapere oggi come vanno le cose con Elia Fongaro lontano dalle telecamere del Gf Vip. Altri ancora, inoltre, si chiedono come sia andato l’incontro con l’ex fidanzato Gianmarco e se tra i due ci sia stato quel chiarimento di cui tanto si è parlato in queste settimane. Per rispondere a tutte queste domande, allora, la Alexander ha scelto la rivista Chi. In una lunga intervista, la prima da quando ha lasciato il Gf Vip, ha finalmente parlato del post reality, rilasciando nuove dichiarazioni su Elia, Gianmarco e il figlio Damiano.

Grande Fratello Vip, Jane Alexander ringrazia l’ex fidanzato Gianmarco: “Provo dolore per il modo corretto in cui si sta comportando”

Jane Alexander, prima di parlare del suo rapporto con Elia Fongaro, ha voluto pubblicamente ringraziare l’ex fidanzato Gianmarco. “Lo ringrazio per non aver parlato male di me” ha esordito dicendo l’attrice “Per non avermi attaccata, parlando solo dei propri sentimenti. Anche io nella Casa ho cercato di rispettarlo, probabilmente non l’ho fatto abbastanza se provo dolore per il modo corretto in cui si sta comportando”. Fatte queste premesse, poi, Jane ha voluto ancora una volta chiarire su Chi che la sua storia Gianmarco, al contrario di quello che alcuni hanno pensato,non è finita per colpa di Elia al Gf Vip. “Con Gianmarco c’era un forte problema di comunicazione” ha spiegato “Vorrei che fosse chiaro che questa cosa non è successa perché è arrivato Elia, non è che mi è partito l’ormone per il ragazzo più giovane ed ho lasciato l’uomo che mi voleva sposare. I problemi con il mio fidanzato che sono esplosi nella Casa”.

Jane Alexander dopo il Gf Vip: nuove dichiarazioni su Elia Fongaro e il figlio Gianmarco

Molti fan del Gf Vip, soprattutto quelli più attivi sui social, hanno accusato Elia Fongaro di aver preso in qualche modo le distanze da Jane Alexander fuori dalla Casa. Cosa pensa di questo l’attrice? “Elia penso che sia stato rispettoso, che mi abbia voluto dare prima il tempo di capire cosa volessi” ha risposto lei “Si sta comportando da gentiluomo”. E il figlio di Jane, Damiano, come è stato rivederlo dopo le critiche che l’hanno coinvolta come genitore durante il Grande Fratello Vip? “Prima che entrassi in Casa Damiano mi ha detto: cerca di essere te stessa” ha raccontato Jane “E mi ha ribadito che lo sono stata. Mi ha detto che gli sono mancata, che non vedeva l’ora che tornassi perché ha bisogno di me”.