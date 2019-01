Jane Alexander osa, lo scatto e l’appello: “Manca casa, la famiglia”

Jane Alexander ‘osa’, lo scatto e l’appello dell’attrice: “Mi manca casa, la famiglia”

Jane Alexander come non l’abbiamo mai vista: l’attrice prima pubblica sui social uno scatto in cui ‘osa’, dall’alto tasso sensuale e artistico, poi si lascia andare alle riflessioni, alla mancanza della Casa, di quel clima familiare che tanto le manca e che si era creato. Inoltre, rispondendo ad alcuni follower, come già detto più volte dopo la conclusione del Grande Fratello Vip, ha ribadito che l’esperienza nel reality più spiato d’Italia le ha rivoluzionato la vita. “Oggi oso un pochino nella foto. E diciamocelo, sono una che nella vita osa abbastanza, mi pare”, esordisce la compagna di Elia Fonfaro su Instagram, ritraendosi senza reggipetto, in un’istantanea in bianco e nero in cui è pensierosa, con lo sguardo che si perde…

“E con casa c’era anche una famiglia. Strana, e più che altro non scelta da noi, ma quale famiglia lo è, alla fine?”

“Ripenso spesso alla casa e mi manca, tanto. Alla fine quella situazione che si era creata, quella roba cosi simile ad essere un gruppo di sopravvissuti ad un incidente, era casa, appunto”. La Alexander è colta dalla malinconia: “E con casa c’era anche una famiglia. Strana, e più che altro non scelta da noi, ma quale famiglia lo è, alla fine? Mi mancano tanto, chi più e chi meno, e a volte sogno di rientrare e rivivere tutto. Non da capo, magari il proseguimento”. Infine, la morsa della nostalgia fa nascere un’idea a Jane. Chissà se gli autori del Grande Fratello Vip la esamineranno: “Questo non lo hanno mai fatto, vero? Ributtare dentro i vecchi concorrenti per altri 3 mesi? Chissà come andrebbe, e chi di noi ci tornerebbe. Secondo voi?”.

La reazione di Elia Fongaro al post di Jane

Sotto al post (qui lo scatto in cui la Alexander osa), in pochi minuti sono piovuti tantissimi commenti di apprezzamento. In molti hanno sottolineato come Jane, anche quando ‘osa’, rimane immutata nella sua eleganza e nel suo pudore. Anche il suo dolce Elia Fongaro si è fatto vivo con una serie di cuoricini, segno che la foto ha fatto breccia anche in lui.