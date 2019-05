Jane Alexander si sposa? Il messaggio in codice per Gianmarco

Jane Alexander ritrova l’amore tra le braccia dell’ex Gianmarco: nozze vicine? L’attrice lascia un indizio

Jane Alexander, dopo la fine della relazione con Elia Fongaro, ha ritrovato l’amore tra le braccia dell’ex fidanzato Gianmarco. Con lui era finita dopo che, al Grande Fratello Vip, l’attrice aveva preso una sbandata per Elia. La storia con quest’ultimo, come i ben informati sapranno, non è però durata molto. Adesso Jane sembrerebbe essere davvero felice e serena con Gianmarco. Entrambi di nozze non ne hanno ancora parlato pubblicamente ma, proprio poche ore fa, sui social lei ha pubblicato un messaggio in codice rivolto al fidanzato che, secondo alcuni, potrebbe far pensare ad una sua voglia di fiori d’arancio.

Jane Alexander e Gianmarco si sposano? Il messaggio in codice su Instagram

Jane Alexander, nell’ultimo post pubblicato su Instagram, ha mostrato a tutti i suoi follower un anello danneggiato portato a riparare. Ad aiutarla a recuperare il gioiellino che le hanno regalato è stata un sua amica, che gestisce un negozio di gioielli. Cosa c’entra questo con le nozze con Gianmarco? Ebbene, come non è sfuggito ai più attenti, tra gli hashtag usati dall’attrice uno sembra essere un messaggio in codice per il fidanzato. Il prossimo anello?”Io ci mando GM”, ha scritto Jane che, forse, velatamente ha voluto suggerire al suo Gianmarco il prossimo passo da fare.

Jane Alexander felice con Gianmarco: la frecciatina di Elia Fongaro

Il ritorno di fiamma tra Jane Alexander e il fidanzato Gianmarco non ha per niente fatto felice ad Elia Fongaro. Dopo la fine della storia con Jane, difatti, l’ex velino ha chiaramente detto la sua in più occasioni sui social. “Penso si commentino da soli”, aveva scritto subito dopo che sul web si era diffusa la notizia relativa all’riavvicinamento dell’attrice al suo ex. Adesso, però, sia Elia che Jane sembrerebbero aver voltato pagina. Della loro storia, dunque, rimane solo il ricordo.