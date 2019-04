Elia Fongaro spiazza: “Mi manca Jane”, poi la frecciatina all’ex di lei

Elia Fongaro confessa: Jane Alexander? “Sì, mi manca”

Elia Fongaro e Jane Alexander si sono lasciati ma, tra i loro fan, c’è ancora chi spera in un possibile ritorno di fiamma tra i due. Per questo motivo, stanotte, quando Elia ha lanciato il gioco delle domande su Instagram, molti dei commenti e delle curiosità dei suoi follower avevano a che fare con Jane e la loro precedente relazione. L’ex gieffino, come sempre, è stato molto schietto e sincero, tant’è che a chi gli ha chiesto se sentisse la mancanza di Jane, senza troppi giri di parole, ha risposto: “Sì!”. Questo è un periodo di importanti cambiamenti per lui che, tuttavia, al grande amore continua ancora a crederci e, per questo motivo, spera tanto di innamorarsi di nuovo.

Elia Fongaro torna a parlare di Jane Alexander: la frecciatina all’ex fidanzato dell’attrice

Ad Elia Fongaro, sempre su Instagram, qualcuno ha chiesto anche di commentare il riavvicinamento di Jane Alexander all’ex fidanzato Gianmarco. Cosa ne pensa lui di tutto questo? A questa domanda l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha replicato scrivendo: “Penso si commentino da soli”. Dalle sue parole, dunque, è facile intuire che in lui ci sia un certo malcontento. Scoprire che Jane sia tornata a sentire il suo ex proprio dopo la fine della loro storia non deve essere stato facile per Elia.

Jane Alexander si fa un nuovo tatuaggio: c’entra Elia?

“Happy at last”, ovvero: “Finalmente felice”, questa la frase che Jane Alexander ha deciso di tatuarsi in questi giorni. Il fatto che questo suo nuovo tattoo sia conseguente alla fine della relazione con Elia Fongaro e al suo riavvicinamento con Gianmarco è una casualità? Per togliere ogni dubbio, proprio ieri, l’attrice ha pubblicato un lungo post dove spiegava i motivi che l’hanno spinta a prendere questa decisione (per saperne di più clicca qui), e nessun cenno è stato fatto in merito a Elia o alla loro storia.