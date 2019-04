Jane Alexander svela: Elia? Ecco il vero significato del nuovo tattoo

Jane Alexander svela il significato del nuovo tatuaggio: c’entra Elia Fongaro? L’attrice fa chiarezza

La storia d’amore tra Elia Fongaro e Jane Alexander continua ad interessare moltissimi appassionati di gossip oggi. I due, conosciutisi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, dopo essersi frequentati per un periodo di tempo, hanno deciso di chiudere e di porre fine alla loro relazione. Stando a quanto emerso, pare sia stata proprio Jane a chiudere. Per questo motivo, ieri, l’immagine del suo nuovo tattoo ha insospettito i suoi fan. “Happy at last”, ovvero “Felice finalmente”, queste le parole che Jane ha tatuato sulla pelle e che, di fatto, hanno spinto molti a chiedersi: c’entra qualcosa Elia Fongaro? Ebbene, poche ore fa, c’ha pensato Jane a togliere ogni dubbio.

Jane Alexander parla del suo nuovo tatuaggio: “A volte ti cambiano delle cose nella vita”

Il nuovo tatuaggio di Jane Alexander ha a che fare con la fine della storia con Elia Fongaro? “Felice finalmente” lo è adesso perché è single? Ebbene, forse per evitare di alimentare voci inutili, l’ex concorrente del Gf Vip su Instagram ha provato a spiegare il significato che lei ha attribuito al suo tatuaggio. “A volte ti cambiano delle cose nella vita”, ha scritto l’attrice di Elisa di Rivombrosa. “Mi sono fatta un promemoria per il futuro. ‘Happy at last’. La speranza di tutti, non solo la mia”, ha poi aggiunto. Nel suo messaggio, dunque, nessun cenno ad Elia.

Jane Alexander e l’ex gieffino Filippo Contri sempre più vicini, ma l’attrice spiega: Sono solo amici

Dopo la fine della storia con Elia Fongaro Jane Alexander si è mostrata sempre più spesso in compagnia di Filippo Contri, ex concorrente del Grande Fratello 15. Essendo tornati entrambi single da poco, sui social c’è stato chi si è domandato se tra di loro due ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia. A chi glielo ha domandato, però, l’attrice ha risposto: “Siamo amici. Anzi, ho delle amiche da presentargli”.