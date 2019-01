Jane Alexander in intimità: confessioni ‘di letto’, Elia e Gianmarco

Jane Alexander e le confidenze ‘intime’: confessioni ‘di letto’, Elia e Gianmarco

Jane Alexander a ruota libera: l’attrice, nelle scorse ore, ha fatto una lunga maratona in compagnia dei suoi fan di Instagram, aprendo alle domande nelle Instagram Stories e rispondendo a una variegata richiesta di curiosità. Tanta carne al fuoco: dal rapporto con Elia alla fine dell’amore con Gianmarco, passando per le confidenze ‘intime’ di letto. Insomma, la bella Jane non si è certo nascosta. Pronti via: qual è stato il momento in cui ha intuito che con Fongaro potesse avere qualcosa di compatibile? “Quando è stato auto ironico il giorno in cui lo ho preso in giro”, risponde convinta, definendo l’attuale rapporto con il modello “speciale“. Largo poi alle confidenze intime…

Jane e le rivelazioni di ‘letto’

Qualcuno ha voluto mettere un po’ di peperoncino alla conversazione, chiedendole se mai ha avuto interesse a finire a letto con una donna. “Sì“, risponde secca Jane. Tra il dire e il fare c’è però di mezzo il mare. A chi infatti le ha domandato se ciò fosse accaduto ha risposto con un altrettanto secco “no“. Sempre rimanendo in tema di ‘lenzuola’, c’è chi le ha rammentato una frase da lei detta, quella cioè che definisce l’amore carnale “sporco, solo se fatto bene”. “Lo pensava Woody Allen, a dire il vero“, si è destreggiata l’attrice. La Alexander ha dato spazio anche alle critiche, replicando per le rime. A chi le ha intimato di provare vergogna per intrattenere una relazione con un uomo di 18 anni più giovane ha scritto “Gli…”, lasciando immaginare il resto.

“Non ho distrutto alcuna famiglia”. Le parole sull’ex Gianmarco e il flash su Monte e Giulia Salemi

“A lui in fondo basta che sia felice io”, il pensiero su Damiano, giunto a chi domandava delucidazioni su come suo figlio avesse preso la love story con Fongaro, per il quale Jane afferma di provare “un pochino di gelosia“. Arrivano le parole anche sull’ex Gianmarco dopo che è stata incalzata e definita una sfascia famiglia: “Mi sento dispiaciuta perché è finito un amore e questo è sempre triste. Ma non ho distrutto una famiglia. Ho semmai chiuso un rapporto di coppia”. Infine il flash su Francesco Monte e Giulia Salemi: “Vanno alla grande”.