Jane Alexander dopo lo sfogo di Elia: il messaggio nel cuore della notte

Elia Fongaro a ruota libera sui social: arriva il messaggio di Jane Alexander

È finita tra Elia Fongaro e Jane Alexander, ma di loro si continua oggi a parlare. I fan sperano ancora in un ritorno di fiamma ma, considerando gli ultimi sviluppi, sembra che la coppia di ricongiungersi non ne abbia proprio intenzione. Ieri, per esempio, Elia sui social ha confessato di non stare passando un bel momento, proprio perché turbato e malinconico dopo la rottura con Jane. L’ex concorrente del Gf Vip, però, ha anche sottolineato di voler mantenere un basso profilo in merito a questa faccenda e di non essere disposto ad accettare provocazioni (come quelle di chi, adesso, lo accusa di aver usato la sua storia con Jane per farsi pubblicità). Le sue parole, tuttavia, non sono passate inosservate, tant’è che qualche ora dopo è stata la Alexander a dire la sua.

Jane Alexander dopo lo sfogo di Elia: “Solo perché una decisione fa soffrire non significa che sia sbagliata”

A seguito delle dichiarazioni di Elia Fongaro, nel cuore della notte, a pubblicare un messaggio sospetto (che a molti è sembrata una risposta alle affermazioni di lui) è stata Jane Alexander. “Just because a decision hurts, doesn’t mean that is was the wrong decision” ha scritto l’attrice di Elisa di Rivombrosa, ovvero: “Solo perché una decisione fa soffrire, non significa che sia la decisione sbagliata”. Le parole di Jane si riferiscono forse alla sua attuale situazione sentimentale? Affrontare la fine di un rapporto, in fondo, vuol dire anche fare i conti con il dolore che questo comporta (anche quando si è sicuri e convinti di quello che si sta facendo).

Elia Fongaro dopo la fine della storia con Jane Alexander si sfoga: “Non è stata una settimana spensierata”

“Non è stata la settimana più spensierata della mia vita” aveva scritto ieri Elia Fongaro su Instagram stories. La fine della storia con Jane Alexander? “Preferisco non parlarne” aveva poi aggiunto.