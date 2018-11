Jane Alexander a cuore aperto: “Vien da piangere, fatico a mangiare”

Jane Alexander a cuore aperto, l’attrice si lascia andare su Instagram. Il messaggio: “Mi viene da piangere. Faccio fatica a mangiare… costa fatica”

Jane Alexander dopo aver abbandonato la Casa del Grande Fratello Vip ha fatto perdere le sue tracce, non rilasciando interviste a settimanali e non comparendo in trasmissioni televisive (eccezion fatta per la puntata del 26 novembre del reality, nel gruppo dei concorrenti eliminati). Eppure la curiosità attorno a lei rimane elevata: come sta vivendo la situazione con l’ex compagno Gianmarco? E con Elia Fongaro? In definitiva, come sta affrontando questo delicato momento personale? Come poc’anzi detto, nessuna intervista a tv e giornali da parte dell’attrice sull’argomento. Però c’è Instagram. Ed è proprio da lì che Jane parla e comunica il suo attuale stato d’animo.

L’attrice appare su Instagram: il post criptico

“Piove. Sono per strada senza ombrello e no, non è una pioggia forte ma la giornata uggiosa mi si addice, in parte. Dico in parte perché di cose belle ce ne sono tante, e sorrido come una scema senza motivo“, esordisce Jane nell’ultimo post pubblicato su Instagram. “Ma mi viene anche da piangere – prosegue l’ex gieffina – e faccio fatica a mangiare, e ogni passo che faccio porta nella direzione giusta, ma costa fatica. Sono circondata da amore, e questo è tutto. Respira. Respira. #teamjane#live #life #love #imjustagirl“. Il messaggio si presta a diverse interpretazioni, ma una cosa è certa: l’attrice, dopo le turbolenze sentimentali vissute nella Casa più spiata d’Italia, sta cercando di mettere ordine nel suo cuore, seppur con fatica.

Jane Alexander, Elia Fongaro e Gianmarco: la situazione

Al momento, stando almeno a quanto si è appreso fino a un paio di giorni fa, tra Jane e l’ex compagno Gianmarco non ci sarebbe stato ancora alcun incontro (Gianmarco a Domenica Live: “Non è tornata a casa. Ci siamo sentiti al telefono 5 minuti venerdì mi ha chiesto altri giorni per pensare…“). Anche Elia è intervenuto sulla questione, dicendo che Jane prima di tutto deve chiarire con Gianmarco. Per quanto riguarda il loro rapporto però tutto continua a rimanere top secret. Si stanno frequentando? Hanno deciso di intraprendere strade diverse? Solo il tempo darà tutte le risposte.