Jane Alexander, il fidanzato Gianmarco sommerso dalle critiche a Pomeriggio Cinque: interviene Barbara d’Urso

Oggi tra gli ospiti di Pomeriggio Cinque c’era anche Gianmarco Amicarelli, l’attuale fidanzato di Jane Alexander. L’uomo, invitato da Barbara d’Urso per parlare della sua attuale storia con l’attrice, è stato però pesantemente criticato in diretta. I presenti in studio, nello specifico, hanno accusato Gianmarco di non essersi fatto rispettare abbastanza da Jane e di aver approfittato anche lui della situazione per aumentare le sue presenze in Tv e, quindi, far aumentare la sua popolarità. Gianmarco, ovviamente, si è difeso dalle accuse e in suo soccorso è intervenuta anche la padrona di casa. Barbara d’Urso, pur non comprendendo l’atteggiamento di Jane Alexander, ha provato a calarsi nei suoi panni ed ha espresso la sua opinione.

Pomeriggio Cinque, parla il fidanzato di Jane Alexander: “Perché ho perdonato il tradimento con Elia Fongaro”

Gianmarco Amicarelli, a Pomeriggio Cinque, ha provato a spiegare i motivi che lo hanno spinto a perdonare Jane Alexander dopo il tradimento di quest’ultima (con Elia Fongaro) al Gf Vip. “Me la sono ripresa perché un passo falso si può perdonare – ha detto – Ho sempre pensato che quello che è successo tra Elia e Jane è successo al Grande Fratello, in una realtà che non era la realtà, in un ambiente che non era reale”. Fuori dalla Casa, e dopo la fine della relazione tra Elia e Jane, Gianmarco ha avuto modo di confrontarsi con l’ex gieffina. Ed è stato a quel punto che lui, come ha affermato oggi, ha deciso di perdonare e andare avanti.

Barbara d’Urso difende Jane Alexander e il fidanzato Gianmarco: le parole a Pomeriggio Cinque

Oggi a Pomeriggio Cinque Barbara d’Urso ha voluto prendere le difese di Jane Alexander e il fidanzato Gianmarco. A chi ha puntato il dito contro la coppia, nello specifico, la conduttrice ha detto: “Se io avessi fatto quello che ha fatto Jane e avessi trovato un uomo che ha perdonato come ha perdonato Gianmarco io sarei felice, perché mi riterrei una donna davvero fortunata […] Vuol dire che l’amore che lui prova è più grande di quella parentesi al Gf”