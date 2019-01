Jane Alexander appare rasata: ‘Senso di libertà, Elia mi manchi’.

Jane Alexander appare sui social rasata: ‘Senso di libertà, Elia mi manchi’.

Jane Alexander dopo il Grande Fratello Vip è un fiume in piena. L’attrice infatti non perde occasione di confidarsi e rivelarsi. La ‘reclusione’ nella Casa più spiata d’Italia è come se le avesse aperto una valvola di sfogo da cui comunicare tutto ciò che non ha mai fatto emergere su di sé in passato. Così, nelle ultime settimane si è più volte affidata ai suoi canali social per raccontare inediti pezzi di vita e aneddoti vissuti. L’ultimo è arrivato poco fa, quando su Instagram ha pubblicato una foto di lei completamente rasata, al tempo in cui usava delle parrucche per ‘nutrirsi’ di libertà.

“Ogni tanto mi infilavo una parrucca e uscivo”

“Tempo fa mi rasavo i capelli. Mi piaceva tanto, a partire dalla libertà di non usare lo shampoo e il balsamo fino al fatto di essere sempre costretta ad essere me stessa, perché non avevo maschere, niente che mi nascondesse al mondo“, scrive Jane, nella didascalia di uno scatto che la ritrae completamente rasata. “Ogni tanto mi infilavo una parrucca e uscivo con i capelli lunghi biondi, azzurri, rossi ricci, oppure afro. Avevano nomi le mie parrucche : Baywatch, Cher...” Oggi ha cambiato approccio e seppur la tentazione di ricorrere alle forbici c’è ancora, la strada presa è un’altra: “A volte ci penso ancora. Ora mi raso a 3mm, penso. Poi no. Oggi mi piace essere così, un pochino più femminile e meno aggressiva”. In fondo al post non è mancato l’hashtag per Elia Fongaro: “Mi manchi“. I due, più innamorati che mai, si sono separati temporaneamente in questi giorni.

Elia Fongaro e Jane Alexander: la storia d’amore dei due ex gieffini

Galeotto fu il Grande Fratello Vip per Elia e Jane. Il modello e l’attrice, dopo essersi conosciuti e avvicinati nel programma, hanno deciso, fuori dalla Casa, di intraprendere una relazione sentimentale. La Alexander, prima di buttarsi a capofitto nella love story, ha chiuso definitivamente il rapporto con l’ex fidanzato Gianmarco una volta terminato il reality. Da quel momento ha avuto occhi solo per Fongaro. I due hanno festeggiato il Capodanno assieme e già si mormora che potrebbero presto optare per la convivenza, visti anche gli impegni lavorativi nella Capitale che hanno entrambi.