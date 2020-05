Jaime Lorente sul finale de Il Segreto: gesto dell’attore de La casa di carta

Il Segreto ultima puntata, arriva il messaggio di Jaime Lorente de La casa di carta

Arriva il messaggio di Jaime Lorente, attualmente noto per il suo ruolo di Denver ne La casa di carta, durante l’ultima puntata de Il Segreto. L’attore spagnolo ha preso parte alla trama della soap opera diversi anni fa. In Italia l’abbiamo visto l’ultima volta a Puente Viejo nell’anno 2017. Chi interpretava Jaime Lorente? L’interprete aveva vestito i panni di Elias Mato, il chimico che entrò nella vita dei Dos Casas. Inizialmente apparve come un personaggio positivo, che poteva dare una mano a Camila a gestire i suoi problemi. Con il trascorrere del tempo, il ragazzo si rivelò una grande minaccia per tutta la famiglia Dos Casas. Il chimico finì poi in carcere, dove si tolse la vita impiccandosi. Prima di commettere il suo suicidio, Elias confessò a Hernando e Camila di avere un complice, che presto sarebbe giunto a Puente Viejo per vendicarsi. Da quel momento, i telespettatori non hanno più visto, chiaramente, il chimico. E mentre nella soap ha rivestito un ruolo che non è entrato nel cuore del pubblico, nella serie tv La casa di carta ha conquistato proprio tutti.

Finale Il Segreto, Jaime Lorente segue l’ultima puntata e ringrazia la soap opera

“Gracias por tanto – Molte grazie”, scrive in queste ultime ore Jaime Lorente. In una Storia condivisa sul suo profilo ufficiale di Instagram, l’interprete di Denver de La casa di carta sceglie di ringraziare la soap che gli ha permesso di farsi conoscere al pubblico spagnolo e non solo. In particolare, l’attore condivide una foto che ritrae le ultime scene del grande finale de Il Segreto, facendo capire di aver seguito quanto accaduto. Jaime accompagna il suo ringraziamento con un bel cuore rosso. Probabilmente Lorente ha un buon ricordo dei momenti trascorsi sul set della soap spagnola, tanto da aver scelto di seguire il grande finale in diretta. Nella giornata di ieri, tra le tante foto condivise per salutare Puente Viejo, Iván Montes (interprete di Matias Castaneda) ha pubblicato un’immagine che lo ritrae proprio insieme a Jaime Lorente.

Jaime Lorente segue in diretta il grande finale de Il Segreto

Un addio quello che i telespettatori spagnoli ieri hanno dato alla soap. In prima serata, mercoledì 20 maggio, è andata in onda l’ultima puntata de Il Segreto e quello di Jaime Lorente non è l’unico messaggio di ringraziamento a Puente Viejo. Infatti, tutti gli altri attori che hanno fatto parte della trama della soap in questi nove anni stanno condividendo emozionanti ricordi dell’esperienza vissuta sul set.