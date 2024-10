Jacqueline, teneri auguri al papà: “Nonno Nanni”, Parisi sparita

Manca sempre meno alla nascita del primo figlio del cantante Ultimo e la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi. Lo scorso giugno, il cantautore ha dato il grande annuncio durante il suo concerto allo Stadio Olimpico di Roma, dedicando a Jacqueline e al suo pancione la canzone “Quel filo che ci unisce”, scritta dopo averla incontrata per la prima volta circa quattro anni fa. Da allora, ha fatto molto discutere l’assenza di Heather Parisi durante la gravidanza della figlia, dato che è noto che le due non hanno più rapporto da ormai tanti anni.

Da quando è stata annunciata la gravidanza di Jacqueline Luna, si è parlato molto di Heather Parisi, con voci che sostenevano che la showgirl non volesse neanche conoscere il nipotino. Qualche settimana fa, però, l’ex ballerina ha deciso di chiarire la situazione in un’intervista a Verissimo, dove ha smentito questi rumors, dichiarando di essere entusiasta all’idea di diventare donna. Tuttavia, la Parisi non ha perso occasione per lanciare frecciate alla figlia, criticando chi sceglie di rendere pubblici dettagli della propria vita privata, un riferimento implicito a Jacqueline, che lo scorso anno aveva rivelato di non vedere la madre da 10 anni.

Questa volta, la giovane ha deciso di non rispondere alle dichiarazioni della madre e, poco dopo, è volata a New York insieme al fidanzato. Difatti, da diverse settimane, Jacqueline e Ultimo si sono trasferiti negli Stati Uniti D’America per far nascere lì il loro bambino che, secondo indiscrezioni, potrebbe chiamarsi Edoardo, in ricordo di un amico del cantante scomparso. L’attrice sta coinvolgendo i suoi seguaci nella loro vita newyorkese, condividendo le emozioni che accompagnano l’attesa del suo primo figlio.

Jacqueline Luna Di Giacomo: una dedica speciale per il papà

Oggi, 7 ottobre, Jacqueline ha utilizzato i suoi social per fare una dedica speciale a una persona molto importante nella sua vita: suo papà, Giovanni Di Giacomo. In occasione del suo compleanno, Jacqueline ha voluto fare degli auguri emozionanti al padre, condividendo un divertente video insieme a lui con la scritta: “Buon compleanno nonno Nanni, mi manchi“. Successivamente, ha pubblicato anche una tenera foto di loro due, risalente alla sua infanzia.

Jacqueline e suo padre condividono un legame profondo e spesso la giovane utilizza i social per manifestare il grande amore che prova per lui. Mentre la giovane romana ha già iniziato a chiamare affettuosamente suo padre “Nonno Nanni“, il rapporto con Heather Parisi, invece, non sembra aver avuto miglioramenti. Durante la recente visita della showgirl in Italia per l’intervista a Verissimo, sembra che madre e figlia non si siano incontrate. La showgirl pare non continuare a far parte della vita di Jacqueline, e da parte sua, tutto tace.