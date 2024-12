Jacqueline e Ultimo neo genitori: lezione perfetta a Heather Parisi

Ci sono vip e vip, c’è chi è alla ricerca disperata di visibilità e venderebbe pure un rene per un’ospitata in tv, e c’è chi, per fortuna, custodisce saggiamente la propria sfera privata e non si scaglia contro altri anche se potrebbe farlo. Sarebbe un po’ come sparare sulla croce rossa. Nella seconda categoria rientrano senza dubbio Jacqueline Luna di Giacomo e Ultimo, diventati per la prima volta mamma e papà nei giorni scorsi. La coppia ha accolto il piccolo Enea, nato a New York. A sostenere da vicino i neo genitori la famiglia del cantante e la sorella maggiore di Jacqueline, Rebecca. Grande assente Heather Parisi.

Un paio di particolari da sottolineare sull’intera vicenda. Ultimo e la compagna, a differenza di molti altri ‘svippati’, hanno sì fatto sapere della venuta alla luce del loro frutto d’amore, ma si sono ben guardati dal mostrarlo sui social. Non sono in cerca di followers, soprattutto non puntano sul pietismo e la melassa zuccherosa postando foto del figlio. E questa già è una notizia se si considera che molti altri personaggi noti, con i minori, ci costruiscono dei business. Da quando è Nato Enea, Ultimo ha messo dei contenuti riguardanti il suo ultimo singolo dedicato al piccino. Stop! Jacqueline, addirittura, non ha divulgato alcun contenuto. Evidentemente si gode il suo bebè lontana da occhi indiscreti.

C’è poi il capitolo relativo a Heather Parisi. E qui arriva la lezione più grande data dai due ragazzi. Come è noto la coreografa americana e Jacqueline non si parlano da anni. Non si ha notizia di un viaggio della conduttrice negli Usa per dare il benvenuto al bebè. Potrebbe pure essere andata a salutarlo senza farlo sapere a nessuno, anche se l’ipotesi è alquanto remota. Quel che è certo è che il cantante e la di Giacomo, in questi mesi, se avessero voluto, avrebbero potuto creare un gran circo mediatico attorno alla questione, guadagnando ospitate tv nei programmi di infotainment Rai e Mediaset e mettendosi in tasca un bel po’ di soldini. Invece hanno scelto la via più assennata: hanno totalmente ignorato la faccenda.

Pure quando la Parisi è stata ospite di recente a Verissimo, persino adirandosi perché le è stato chiesto del rapporto con Jacqueline, quest’ultima e l’artista, pubblicamente, non hanno commentato in alcun modo la vicenda. Se non si vogliono aizzare polemiche e teatrini, così si fa: silenzio e pedalare. Una lezione pure alla Parisi a cui è bene svelare il segreto di pulcinella: a Verissimo, con tutto il rispetto della sua carriera, l’hanno chiamata molto probabilmente proprio perché c’era curiosità sulla gravidanza di sua figlia. E lei che fa tv da anni, lo dovrebbe sapere. Dunque sarebbe meglio che eviti di dire che del suo privato non se ne deve parlare. Le diamo un’altra notizia: da Silvia Toffanin, non si discute dei massimi sistemi, ma quasi solamente di faccende personali.