Jacqueline difende la De Lellis incinta: “Momento sacro, strappato via anche a me e Ultimo”

Giulia De Lellis ha annunciato oggi la sua gravidanza e le polemiche non sono mancate per via della notizia giunta in largo anticipo qualche giorno fa, quando il settimanale Chi ha pubblicato le fotografie della famosa influencer mentre giocava a golf con il suo compagno Tony Effe e intanto mostrava la pancia scoperta. Così nessun annuncio eclatante quello di Giulia sui social, soltanto un carosello di fotografie di questo momento magico con una didascalia semplice ma efficace: “le tue ragazze“. In questo modo, ha rivelato che diventerà madre di una bambina. Grande dispiacere per questa notizia che non è stata data direttamente da lei e a difenderla è arrivata Jacqueline Di Giacomo, che un anno fa ha vissuto qualcosa di molto simile.

La fidanzata di Ultimo, infatti, ha scritto un lungo post su Instagram: “L’anno scorso, quando è successo a me, ho scelto di non parlarne ma ora che lo vedo accadere ad altre persone, riemerge un profondo sgomento. Si tratta di un disagio emotivo e di una grave mancanza di rispetto” ha scritto. “E se fosse vostra figlia? Su di me ho letto bugie, dettagli privati, una totale invasione della mia intimità. Era un momento nostro e ci è stato strappato“.

Giulia De Lellis conferma la gravidanza: cosa pensa il web dei rumors?

Anche Aurora Ramazzotti si è espressa in merito proprio qualche giorno fa, avendo vissuto la stessa situazione: insomma, Giulia ha avuto la totale solidarietà da parte delle sue colleghe. Però c’è chi ancora fa fatica a credere a tutto ciò, infatti molti utenti sui social hanno visto malizia nel gesto di Giulia nel sollevarsi la maglia davanti all’obiettivo dei fotografi di Chi. Questo, però, andrebbe in netto contrasto con le lamentele che lei stessa ha esternato subito dopo in una storia su Instagram, mostrandosi ignara e incredula dalle foto spuntate sui social del suo pancino accennato.

Qualunque sia la verità, oggi Giulia ha confermato la gravidanza. Aspetta una bambina e si vocifera che abbia già scelto per lei il nome Priscilla. Ad essere in dolce attesa anche la fidanzata di Andrea Damante, Elisa Visari, evento che ha scatenato molte persone sul web per via di questo assurdo scherzo del destino che farà diventare genitori sia Andrea che Giulia nello stesso periodo.