Jacqueline Di Giacomo, lo sfogo: “Non sentirmi mai abbastanza”

Nelle ultime ore Jacqueline Luna Di Giacomo ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia con cui ha rivelato di non sentirsi mai abbastanza. Nello specifico la figlia di Heather Parisi e compagna di Ultimo ha ripostato una frase in merito alla sindrome dell’impostore, spiegando il suo rapporto con quest’ultima.

Jacqueline parla della sindrome dell’impostore

La sindrome dell’impostore è una condizione psicologica secondo la quale coloro che ne soffrono non sentono di meritare i propri successi e si sentono sempre in difetto o come non abbastanza. Sono numerose le persone che hanno sperimentato tale sensazione. Nelle ultime ore ne ha parlato anche Jacqueline Luna Di Giacomo, moglie di Ultimo e figlia di Heather Parisi. La 25enne ha difatti ripostato sul suo profilo Instagram ufficiale una frase relativa proprio alla sindrome dell’impostore, parlando della sua esperienza personale.

Nello specifico Jacqueline ha ripubblicato tale messaggio:

Il tuo peggior nemico sei tu stesso, e la tua sindrome dell’impostore.

Questa frase è stata poi accompagnata da un suo commento personale, dove Di Giacomo ha spiegato di non sentirsi mai abbastanza e come questo sia stato per lei sia una forza che una rovina. La figlia di Heather Parisi ha difatti spiegato come sia proprio questa sua condizione a portarla a creare ma, allo stesso tempo, le faccia credere di stare fingendo.

Di seguito quanto scritto nello specifico da Jacqueline nella storia condivisa su Instagram:

Non sentirmi mai abbastanza è sia la mia forza che la mia rovina. E’ ciò che mi spinge e fa creare, ma che al tempo stesso mi sussurra che sto fingendo. E’ un ciclo infinito: più faccio, più dubito. E più dubito, più faccio. Motivazione e sabotaggio.

Le sue parole hanno toccato il cuore dei suoi fan. Hanno anche portato alla riflessione che chiunque possa sentirsi non abbastanza in alcune circostanze, anche chi ha raggiunto importanti traguardi. Jacqueline Luna Di Giacomo vanta difatti più di 600mila follower sui social ed è influencer e testimonial per numerose aziende. Inoltre Jacqueline è nota per essere anche la compagna di Ultimo, nome d’arte di Niccolò Moriconi. Lo scorso anno i due hanno avuto insieme un bambino di nome Enea, nato il 30 novembre negli Stati Uniti.

Nell’ultimo periodo si è tuttavia vociferata una possibile crisi tra Jacqueline ed Ultimo. Questa è stata tuttavia prontamente smentita dalla coppia con alcuni scatti pubblicati recentemente sui social in cui li si vede insieme.