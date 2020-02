Jacopo Ottonello, ad Amici lacrime per fidanzata e sorella: la confessione

Amici, Jacopo Ottonello a lezione son Alfonso Signorini parla di sua sorella e della sua fidanzata Greta

Nel daytime di Amici su Real Time abbiamo assistito a un momento molto emozionante. Il protagonista è stato Jacopo Ottonello che è stato chiamato alla lavagna da Alfonso Signorini. Il conduttore del Gf Vip tiene delle lezioni nella scuola di Maria De Filippi già da qualche edizione e parla dei testi delle canzoni e delle emozioni che un artista deve trasmettere. La lezione con Jacopo è cominciata chiedendogli di pensare a qualcosa che lo fa stare bene e lui ha risposto che è una persona, ovvero sua sorella Giorgia. I due hanno un rapporto molto bello, sono connessi e sua sorella è una delle persone che lo conosce meglio. Rispondendo a domande e stimoli di Signorini, Jacopo ha raccontato il loro rapporto per poi trasformarli in versi di una canzone.

Jacopo di Amici fidanzato con Greta: la sorella approva, un rapporto speciale

Jacopo ha raccontato che ogni volta che ha presentato una fidanzata in famiglia, sua sorella ha spesso fatto in modo di non essere in casa. Il motivo è semplice, avvertiva già la sensazione che la ragazza non fosse quella giusta per suo fratello. E indovinate un po’? Alla fine ci ha sempre preso! Jacopo oggi è fidanzato con Greta e con lei sua sorella non ha evitato la cena in famiglia. Quando intuisce che può essere una ragazza giusta per Jacopo basta un sorriso per farglielo capire. Non ci sono molti discorsi da affrontare, il cantante di Amici 19 si accorge dell’approvazione, se così vogliamo chiamarla, di sua sorella quando la sera si mettono a letto nella loro stanza e lei gli sorride. Da quel sorriso capisce che tutto sta andando nella giusta direzione.

Jacopo Ottonello commosso per sua sorella e la sua fidanzata: la canzone scritta per loro

Ed è proprio questo sorriso che ha commosso Jacopo a lezione, pensando a sua sorella e alla sua attuale fidanzata Greta di cui è molto innamorato. “È il fatto che mia sorella stia bene con una persona con cui sto bene anch’io”, ha detto Jacopo emozionando anche Signorini, che ha evidenziato il concetto bellissimo espresso dal giovane. Trasformando tutte queste emozioni in versi di un testo, che il cantante dovrà completare per la prossima lezione, questa è la prima strofa venuta fuori:

“Un sorriso che brilla

arriva da te che non sbagli mai

vorrei non dirti hai ragione

L’ho fatto una volta e ho trovato l’amore

Adesso sorridiamo, sorridiamo assieme

come quando eravamo bambini

Tutto andrà bene”