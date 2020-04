Jacopo, dopo Amici senza freni: De Filippi e cos’è successo con gli allievi

Jacopo Ottonello si racconta dopo la fine di Amici 19: il rapporto speciale con Maria De Filippi e l’opinione sulle polemiche tra i ballerini del talent show

Sesto classificato nell’ultima edizione di Amici 19, Jacopo Ottonello svela quel che è stato il suo percorso artistico e personale all’interno della scuola di Canale 5. Al momento della sua eliminazione, Maria De Filippi si è commossa: “Non ci siamo potuti abbracciare e mi manca. Ne ho bisogno, spero di avere la possibilità di rincontrarla, una volta finito il Coronavirus. È una persona speciale, mi è rimasta dentro e non avendo la mia famiglia fisicamente vicino, durante la mia permanenza ad ‘Amici’, Maria per me è stata un punto di riferimento. C’è sempre stata, la chiamavo quando avevo bisogno di lei. Per me è stata davvero come una mamma”, ha dichiarato il cantante in una recente intervista per Il Giornale. In seguito, l’artista ha anche commentato le numerose vicende che hanno coinvolto Javier, Valentin e Nicolai. Infine anche un parere personale sui vincitori dei due circuiti ballo e canto.

Jacopo e le polemiche: “Quando uno ha un animo buono e lavora a testa bassa viene sempre ripagato”

Come ben sappiamo, quest’anno ad Amici l’atmosfera si è spesso surriscaldata a causa degli atteggiamenti dei ballerini. L’auto eliminazione di Valentin e in seguito i vari screzi tra Nicolai e Javier (ora acqua passata) hanno fatto parecchio discutere gli insegnanti e il pubblico da casa. “Avevo certamente una opinione su quello che erano i loro comportamenti e, quando è venuto il momento, ho anche espresso il mio punto di vista. Sono dell’idea che chi ha un animo buono e si fa sempre un mazzo, lavorando a testa bassa, viene sempre ripagato. Io appena sono entrato dentro la scuola, ho seguito le lezioni e fatto i compiti”, ha affermato Ottonello, poi ha aggiunto: “Su Nicolai e Javier ho sempre detto la mia, parlando da solo con Javier che conosco molto e bene e con il quale ho condiviso la camera, durante il pomeridiano. Lo conosco bene è davvero una bella persona”.

“Pensavo vincesse Nyv, quando canta ho i brividi”

A trionfare nell’ultima edizione di Amici è stata Gaia Gozzi per il circuito canto mentre per quello di ballo Javier Rojas. Ma cosa ne pensa Jacopo? “Gaia è molto brava, sì. Sinceramente pensavo vincesse Nyv, quando canta quella ragazza lì, ho i brividi. Di Javier me lo aspettavo anche perché, senza nulla togliere a Nicolai, ha un qualcosa in più che mi cattura sempre”.